Новый сквер на закрытом кладбище в Ижевске, День преподавателя вуза в России и исторический рост биткоина: новости к этому часу

О чём написали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Пасмурное утро вторника, 9 ноября, «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей Удмуртии, страны и мира.

Новый сквер

В Ижевске открыли новое рекреационное пространство — Заречный сквер. Расположен он в районе улицы Зои Космодемьянской.

Строители завершили работы, теперь пространство открыто для горожан. На местности убрали заросли кустарника, облагородили газоны, уложили тротуары, установили скамейки и урны. Также в сквере появились фонари. Правда, они пока не работают. Поэтому пространство между улицами Телегина и Зои Космодемьянской «приятно глазу» лишь в светлое время суток.

Напомним, что нынешний сквер расположен на территории упразднённого в 1930 году Николо-Покровского кладбища. При советской власти здесь убрали могильные памятники, сравняли с землёй холмики. Останки ижевчан до сих пор лежат здесь. Даже во время работ по строительству сквера их находили рабочие. При этом власти города отвергли предложение археологов о совместной работе. Извлечённые кости похоронили у стен соседнего Успенского храма.

О том, что здесь когда-то было кладбище, напоминает новый архитектурный объект сквера — ротонда с помещённым внутрь православным крестом.

«И тебя посчитали»

Вписать себя в историю Всероссийской переписи населения «для создания будущего» можно на портале Госуслуг по 14 ноября 2021 года. Об этом жителям республики напомнил Удмуртстат.

На территории Удмуртии, как и по всей России, Всероссийская перепись населения проходит в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекции и введенных ограничительных мер по её распространению. Поэтому каждому гражданину дано право переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, включая всех членов семьи, и предъявить переписчику лишь QR-код.

Напомним, Росстат объявил о продлении переписи населения на портале Госуслуг до 14 ноября с целью большего охвата населения таким безопасным способом опроса. Ежедневно на портале переписывается около 9 тысяч жителей Удмуртии.

Активность населения оценивается по его участию в онлайн-переписи. Удмуртия среди регионов ПФО по этому показателю на 10 месте. Такой способ переписи выбрали 13,5% жителей республики. Лидирует Мордовия – 22,8%.

В Удмуртской Республике активно участвуют в онлайн-переписи жители Красногорского (20%), Дебёсского и Кизнерского (по 16%) районов, Ижевска и Глазова, Алнашского района (по 14%).

Более 12% населения переписались на портале Госуслуг в городах Воткинске и Сарапуле, Завьяловском, Камбарском и Сюмсинском районах.

Отстают по этому показателю жители Малопургинского, Можгинского, Сарапульского и Увинского районов, в них на портале Госуслуг переписалось менее 9% населения.

«Найди кота»

Пятнистая красавица в Ижевске ищет себе новый дом. Молодая кошечка Рита с нетерпением ждёт встречи с новой семьёй.

Новый праздник

Теперь в России День преподавателя высшей школы ежегодно будут отмечать 19 ноября. Как передаёт «Газета.ру», приказ об установлении нового праздника подписали в Минобрнауки страны.

«Установление профессионального праздника в 2021 году, объявленном президентом России Годом науки и технологий, будет способствовать повышению престижа профессии преподавателя высшей школы, обеспечит преподавательские кадры вузов статусом», — отметили в министерстве.

«Чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодёжи, мы учреждаем новый профессиональный праздник. Он будет отмечаться ежегодно 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова — великого русского учёного, основавшего первый в стране университет», — добавил глава министерства образования и науки России Валерий Фальков.

Виртуальные деньги

Стоимость биткоина превысила 68 тыс. долларов США. Как передаёт RT, криптовалюта в ходе торговой сессии выросла на 4,97% и достигла отметки 68,519 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 07:00 по Москве во вторник, 9 ноября. Таким образом, биткоин в очередной раз обновил свой исторический максимум.

По данным издания, общая стоимость всех криптовалют мира впервые превысила 3 трлн долларов США. Эксперты связывают это с резким подорожанием двух крупнейших цифровых активов — биткоина и эфириума. Специалисты не исключают, что в ближайшее время курсы цифровых активов будут обновлять исторические максимумы. В то же время аналитики предупреждают о рисках перегрева криптовалютного рынка. Вслед за достижением рекордных ценовых уровней отрасль может столкнуться с резким падением в результате действий спекулянтов, отмечают эксперты.