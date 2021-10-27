Рождение тройни у коровы в Удмуртии и резкое увеличение цен авиабилетов на курорты Турции и Египта: новости к этому часу

Рассказываем о том, что произошло минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом.

Рождение

Впервые за 40 лет в Малопургинском районе Удмуртии корова родила тройню. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

В конце сентября в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Восход» Малопургинского района Многодетной мамой стала одна их любимиц в стаде, корова по кличке Лобелия, а отцом — бык абердин-ангусской породы по кличке Ураган.

Обычно у коров рождается по одному теленку, тройня же считается большой редкостью. Малыши родились здоровые, черного окраса с хорошим весом: одна 28 кг, двое других — по 25 кг. Сейчас все они поставлены на зооучет с индивидуальными идентификационными номерами.

Плюшевые зрители

Хоккейный клуб «Ижсталь» возобновляет акцию «Непустые трибуны». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

На основании распоряжения Главы Удмуртии, на хоккейных матчах какое-то время снова не будет зрителей. Чтобы поддержать команду, любой желающий может принести вместо себя мягкую игрушку. Плюшевых друзей, желательно большого размера, нужно принести в ледовый дворец «Ижсталь» в рабочие дни с 8:00 до 17:00 и оставить на вахте.

После снятия ограничений, владельцы игрушек смогут забрать их обратно или оставить для дальнейшей передачи в подшефный детский дом-интернат.

Кот ищет дом

Ласковый, игривый и добрый кот с потрясающим окрасом в полоску очень хочет найти себе хозяев. Он родился в августе 2020 года, так что котику уже целый год. Хорошо ладит с другими котами и кошками и любит хорошо покушать. Ну как можно устоять перед таким красавцем?

Все летят отдыхать

Авиабилеты из России на курорты Турции и Египта подорожали до 350-450 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вечером 26 октября стоимость авиабилетов с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду находилась в диапазоне от 62,5 тыс. до 450 тыс. рублей, в Шарм-эш-Шейх — от 50 тыс. до 305 тыс. рублей, а перелет из Москвы в Анталью стоил 352 тыс. рублей.

В настоящий момент места в самолетах раскупают быстрее, чем номера в отелях. Туроператоры предполагают, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах достигнет 100%.

Очень богат

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. Об этом пишет МИР24.



С 22 октября благодаря удачной сделке его капиталы почти ежечасно увеличивались на 42 млрд долларов. Одна из компаний сразу сделала заказ на 100 тысяч электромобилей, большинство из которых выпущены концерном Tesla. После этого акции Илона Маска резко пошли вверх.



Журнал Forbes оценивает состояние бизнесмена в $271 млрд.