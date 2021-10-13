Жители Ижевска смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

В городе организуют выездную вакцинацию.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске можно будет бесплатно привить от бешенства домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В рамках месячника по профилактике бешенства животных с 16 по 24 октября ветеринары будут выезжать в районы города, чтобы поставить прививки домашним любимцам.
В субботу, 16 октября специалисты остановятся:
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с 10:00 до 11:30 на улице Кунгурцева, 25 у киоска «Водица»;
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с 12:00 до 13:30 на улице 9-е Января, 217а на парковке у торгового центра «Урал»;
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с 14:00 до 15:00 в поселке Смирново на улице Старосмирновской у домов №№ 34-35;
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с 10:00 до 12:00 на улице Карла Либкнехта, 76;
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с 12:30 до 13:00 на улице Ленина, 88.
В воскресенье, 17 октября:
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с 10:00 до 12:00 на улице Дзержинского, 48;
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с 12:30 до 14:30 в Рябиновом сквере у дома № 167 по улице 9-е Января;
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с 10:00 до 11:00 в микрорайоне Орловское на улице Колосковой, 64;
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с 11:15 до 12:30 в микрорайоне Орловское на улице Меркушева, 23;
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с 13:00 до 14:00 в микрорайоне Пазелы на улице Камышовой;
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с 14:00 до 15:00 в микрорайоне Пазелы у перекрестка улиц Пазелинской, Усадебной и Белой.
В субботу, 23 октября:
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с 10:00 до 11:30 у перекрестка улиц Партизанская и Краснопосельская;
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с 10:00 до 12:00 на улице Тимирязева, 5а в магазине «Каравай»;
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с 12:00 до 13:30 на улице Щедрина, 1 в школе № 65;
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с 14:00 до 15:00 на улице Камской, 6 в школе № 36;
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с 12:30 до 13:30 на улице Совхозной, 111 в магазине «Пятерочка»;
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с 14:00 до 15:00 на улице Совхозной, 9 в магазине «Магнит».
В воскресенье, 24 октября:
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с 10:00 до 11:30 в микрорайоне Люлли на улице Люллинской, 3;
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с 12:00 до 13:00 в микрорайоне Медведево на перекрестке улиц Медведевской и Санаторной;
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с 13:30 до 15:00 в микрорайоне Костина Мельница на конечной остановке общественного транспорта;
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с 10:00 до 12:00 на улице Клубной, 33, у Ленинского отдела ЗАГС;
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с 13:00 до 15:00 на Малиновой горе в районе агитплощадки.
Прививки от бешенства кошкам и собакам ставят бесплатно. Также вакцинацию проведут и в приютах, пунктах поддержки и в частном секторе.
Врачи рекомендуют проходить такую процедуру каждый год. За 10 дней до прививки лучше провести дегельминтизацию.
Еще в планах провести оральную иммунизацию плотоядных животных в лесных массивах вокруг Ижевска.