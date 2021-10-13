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Жители Ижевска смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

16:23, 13 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Жители Ижевска смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства
16:23, 13 октября, 2021
Екатерина Сентемова
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#домашние животные\n#прививки\n#бешенство
Фото: twenty20.com
114
0

В городе организуют выездную вакцинацию.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске можно будет бесплатно привить от бешенства домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В рамках месячника по профилактике бешенства животных с 16 по 24 октября ветеринары будут выезжать в районы города, чтобы поставить прививки домашним любимцам.  

В субботу, 16 октября специалисты остановятся: 

  • с 10:00 до 11:30 на улице Кунгурцева, 25 у киоска «Водица»; 

  • с 12:00 до 13:30 на улице 9-е Января, 217а на парковке у торгового центра «Урал»; 

  • с 14:00 до 15:00 в поселке Смирново на улице Старосмирновской у домов №№ 34-35; 

  • с 10:00 до 12:00 на улице Карла Либкнехта, 76; 

  • с 12:30 до 13:00 на улице Ленина, 88. 

В воскресенье, 17 октября: 

  • с 10:00 до 12:00 на улице Дзержинского, 48; 

  • с 12:30 до 14:30 в Рябиновом сквере у дома № 167 по улице 9-е Января; 

  • с 10:00 до 11:00 в микрорайоне Орловское на улице Колосковой, 64; 

  • с 11:15 до 12:30 в микрорайоне Орловское на улице Меркушева, 23; 

  • с 13:00 до 14:00 в микрорайоне Пазелы на улице Камышовой; 

  • с 14:00 до 15:00 в микрорайоне Пазелы у перекрестка улиц Пазелинской, Усадебной и Белой. 

В субботу, 23 октября: 

  • с 10:00 до 11:30 у перекрестка улиц Партизанская и Краснопосельская; 

  • с 10:00 до 12:00 на улице Тимирязева, 5а в магазине «Каравай»; 

  • с 12:00 до 13:30 на улице Щедрина, 1 в школе № 65; 

  • с 14:00 до 15:00 на улице Камской, 6 в школе № 36; 

  • с 12:30 до 13:30 на улице Совхозной, 111 в магазине «Пятерочка»; 

  • с 14:00 до 15:00 на улице Совхозной, 9 в магазине «Магнит». 

В воскресенье, 24 октября: 

  • с 10:00 до 11:30 в микрорайоне Люлли на улице Люллинской, 3; 

  • с 12:00 до 13:00 в микрорайоне Медведево на перекрестке улиц Медведевской и Санаторной; 

  • с 13:30 до 15:00 в микрорайоне Костина Мельница на конечной остановке общественного транспорта; 

  • с 10:00 до 12:00 на улице Клубной, 33, у Ленинского отдела ЗАГС; 

  • с 13:00 до 15:00 на Малиновой горе в районе агитплощадки. 

Прививки от бешенства кошкам и собакам ставят бесплатно. Также вакцинацию проведут и в приютах, пунктах поддержки и в частном секторе.  

Врачи рекомендуют проходить такую процедуру каждый год. За 10 дней до прививки лучше провести дегельминтизацию. 

Еще в планах провести оральную иммунизацию плотоядных животных в лесных массивах вокруг Ижевска. 

16:23, 13 октября, 2021
Екатерина Сентемова
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#домашние животные\n#прививки\n#бешенство
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