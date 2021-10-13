Жители Ижевска смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске можно будет бесплатно привить от бешенства домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках месячника по профилактике бешенства животных с 16 по 24 октября ветеринары будут выезжать в районы города, чтобы поставить прививки домашним любимцам.

В субботу, 16 октября специалисты остановятся:

с 12:30 до 13:00 на улице Ленина, 88.

с 10:00 до 12:00 на улице Карла Либкнехта, 76;

с 14:00 до 15:00 в поселке Смирново на улице Старосмирновской у домов №№ 34-35;

с 12:00 до 13:30 на улице 9-е Января, 217а на парковке у торгового центра «Урал»;

с 10:00 до 11:30 на улице Кунгурцева, 25 у киоска «Водица»;

В воскресенье, 17 октября:

с 10:00 до 12:00 на улице Дзержинского, 48;

с 12:30 до 14:30 в Рябиновом сквере у дома № 167 по улице 9-е Января;

с 10:00 до 11:00 в микрорайоне Орловское на улице Колосковой, 64;

с 11:15 до 12:30 в микрорайоне Орловское на улице Меркушева, 23;

с 13:00 до 14:00 в микрорайоне Пазелы на улице Камышовой;