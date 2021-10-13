На будущей лыжероллерной трассе в Шаркане заметили следы медведя

Сейчас косолапые готовятся к зимней спячке.

Шаркан. Удмуртия. Следы медведя заметили на лыжероллерной трассе в природном парке «Шаркан». Об этом сообщила районная газета «Вестник».

«Следы медведя заметили на лыжероллерной трассе. Спортивный объект давно ждут любители активного отдыха. Но, как видно, привлекает он и животных», — говорится в сообщении.

Специалисты парка «Шаркан» рекомендовали в случае обнаружения свежих медвежьих следов медленно уходить с места потенциального нахождения животного. В октябре медведи готовятся к спячке и не должны проявлять агрессивности, если это не медведица с медвежатами. Например, летом в Кезском районе произошёл как раз такой случай.

В Шарканском районе, известном в республике регионом обитания медведей, экстренные звонки принимает единая диспетчерская служба по телефону 3-21-51, с мобильного — 101.

Напомним, площадку под лыжероллерную трассу выделили в 2017 году. В конце 2019 года в центре села открыли региональный центр по лыжным гонкам имени Максима Вылегжанина. К востоку от будущей трассы расположена резиденция Тол Бабая, удмуртского Деда Мороза.

Сейчас на трассе завершаются работы по освещению в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Объем финансирования составил 1 млн 900 тыс. рублей.