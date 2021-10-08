Топ-5 мест Ижевска для фото в осенней листве

Ловите момент, пока все листья не опали.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась самая настоящая осень: деревья пестрят самыми разными оттенками от желтого до бордового, а в соцсетях становится все больше фотографий с опавшими листьями. Для тех, кто еще не устроил себе традиционную осеннюю фотосессию, мы собрали топ-5 мест Ижевска, где можно утонуть в листве и сделать фото.

Бульвар Гоголя

Длинный бульвар находится между улицами Ломоносова и Коммунаров. Он затерялся среди жилых домов рядом с Государственным театром кукол Удмуртии. Во время реконструкции там благоустроили тротуары, установили освещение, скамейки для отдыха и превратили территорию в прекрасное место для прогулок. А большое количество кленов, которые растут на этом бульваре, в осеннее время скидывают так много разноцветной листвы, что оттуда просто невозможно уйти без красивой фотографии.

Сквер оружейника Драгунова

Пройтись по прогулочным дорожкам, удачно вписывающимся в холмистую местность, засмотреться на воду и помедитировать, насладиться видом и просто расслабиться — все это можно сделать в сквере Драгунова. Он находится среди высоких деревьев, рядом с лесом в Ленинском районе Ижевска, поэтому в нем можно отдохнуть душой, привести мысли в порядок и сделать фото на память.

Рябиновый сквер

Гроздья ярко-красных ягод в окружении разноцветной листвы, что еще нужно для идеального осеннего фото? И даже если рябины не вписываются в кадр, на территории сквера есть 120 деревьев, так что выбрать подходящую локацию будет несложно.

А пока взрослые фотографируются, дети могут провести время на игровых комплексах и покачаться на качелях. А как же повезло любителям спорта, которые приходят позаниматься на уличных тренажерах и созерцают окружающую красоту.

Парк Кирова

Если вы хоть раз были в этом парке, то точно знаете, что время, проведенное там, не будет потрачено впустую. По его дорожкам приятно гулять круглый год, а осенью, когда листья на деревьях меняют цвет, кажется, что оказываешься в чудесной сказке.

Пока есть возможность, нужно обязательно прокатиться на аттракционах, поесть сахарную вату, вареную кукурузу или яблоки в карамели и насладиться уютными осенними деньками.

Парк Березовая роща

Это тихий и уютный парк площадью 93 тыс. кв. м со множеством деревьев, утопающий в осенней листве. В нем будет просто идеально устроить последний пикник или сбежать на прогулку от шумного и суматошного города и, конечно, сделать много ярких и запоминающихся фотографий.