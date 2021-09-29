Рост вызовов врачей в Ижевске, покупка Netflix игровой студии и сожжение ведьм в Конго: новости к этому часу

Рассказываем о том, что произошло минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. В утренний обзор новостей собрали самое интересное, что случилось за эту ночь в Удмуртии, России и мире.

Работа врачей

В Удмуртии количество вызовов врача-терапевта на дом возросло почти в 10 раз. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на заседании оперативного штаба 28 сентября.

По ее словам, на врачей легла огромная нагрузка.

Также Пинчук напомнила, что для формирования коллективного иммунитета 80% населения республики должны быть вакцинированы от ковида, в настоящее время поставили прививку только 42% жителей.

В другом месте

Трамвайную остановку «улица 40 лет Победы» в Ижевске временно перенесут на 20 м вперед. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ее передвинут вперед в направлении к улице Ворошилова. Перенос связан с запланированными дорожными работами на этом участке.

Замечательная собака

Молодая, красивая, грациозная, активная и очень веселая — это все про Тундру. Ей всего около года, но она уже сможет преданно охранять жилье хозяев. Стерилизована, привита и имеет ветпаспорт. Такая собачка точно займет место в сердце и станет верным другом.

Будут делать видеоигры

Netflix купил свою первую студию по созданию видеоигр. Об этом сообщает «Газета.ру».

Разработчики планируют установить новую планку повествования в видеоиграх.

Night School Studio, которую и купил сервис, основали в 2014 году бывшие сотрудники Telltale Games и Disney Interactive Studios. За 7 лет они выпустили игры Oxnfree и Afterparty. Сейчас они заканчивают свою третью игру – Oxnfree 2, которая должна выйти в 2022 году.

Сожжение ведьм

В Республике Конго восемь женщин обвинили в колдовстве и сожгли заживо. Об этом пишет «Газета.ру».

Ещё четверых увезли в неизвестном направлении люди, называющие себя ополченцами самообороны. С июня по сентябрь 2021 года в стране зарегистрировано 324 обвинений в колдовстве. Убийства за это участились в провинции Южное Киву, которая находится в той части страны, где много лет правили вооруженные группировки.

По мнению директора и профессора социологии в Высшем институте сельского развития в столице провинции Букаву Боско Мучукива, нападение на ведьм произошло из-за того, что полиция и система правосудия не выполняют свою работу.

Нападения провоцировали баджакази — ложные проповедники или самопровозглашенные экстрасенсы. По большей части это женщины, утверждающие, что способны обнаруживать ведьм. Они играют на доверчивости людей, манипулируют, чтобы привлечь последователей и поднять свою репутацию.

Удалить просто, а восстановить — нет

YouTube удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part, но Роскомнадзор потребовал снять с них ограничения. Об этом пишет RT.

Эти два немецких канала были удалены без возможности восстановления, несмотря на то, что RT DE стоял на четвертом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» и собрал 21,3 млн просмотров за июнь.

В письме Роскомнадзора говорится, что действия YouTube нарушили принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство потребовало в максимально короткие сроки снять все ограничения и объяснить причины своего поступка.