Днем 17 сентября на Удмуртией изредка будет появляться солнце

В пятницу в республике местами пройдут дожди.

Ижевск. Удмуртия. Облачность с небольшими прояснениями накроет Удмуртию в пятницу, 17 сентября. Временами по территории республики пройдут дожди. Такой прогноз публикует региональное управление МЧС России на основании информации гидрометцентра Удмуртии.

Дневные температуры в последний рабочий день недели составят +6…+11 градусов, в ночные часы похолодает - 0…+5 по Цельсию. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление опустится немного ниже нормы, до 741 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет на уровне 88%.