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Днем 17 сентября на Удмуртией изредка будет появляться солнце

07:15, 17 сентября, 2021
Андрей Поносов
Днем 17 сентября на Удмуртией изредка будет появляться солнце
07:15, 17 сентября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#осадки\n#ветер\n#МЧС\n#Гидрометцентр\n#облака
Фото: pixabay.com
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В пятницу в республике местами пройдут дожди.

Ижевск. Удмуртия. Облачность с небольшими прояснениями накроет Удмуртию в пятницу, 17 сентября. Временами по территории республики пройдут дожди. Такой прогноз публикует региональное управление МЧС России на основании информации гидрометцентра Удмуртии.

Дневные температуры в последний рабочий день недели составят +6…+11 градусов, в ночные часы похолодает - 0…+5 по Цельсию. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление опустится немного ниже нормы, до 741 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет на уровне 88%.

07:15, 17 сентября, 2021
Андрей Поносов
894
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#осадки\n#ветер\n#МЧС\n#Гидрометцентр\n#облака
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