Малиновый звон: фестиваль колокольной музыки пройдет в Ижевске 11 июля

Праздник колокольного звона посвятят 100-летию епископской кафедры.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль колокольного звона пройдет в Ижевске. Мастера этого искусства сыграют в честь 100-летия основания епископской кафедры в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Юбилейные мероприятия начнутся 10 июля. В 15:00 верующих приглашают на крестный ход из храма Александра Невского в Михаило-Архангельский кафедральный собор. В 16:00 в этом храме начнется праздничное всенощное бдение.

Сам фестиваль состоится 11 июля, в день празднования Собора святых удмуртской земли. С 10:00 на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора выступят мастера колокольного звона, здесь же пройдет фолк-концерт «Русь Православная».

Гостей фестиваля ждут различные игры, конкурсы и выставка декоративно-прикладного искусства. Кроме того, любой желающий сможет попробовать себя в качестве звонаря – мастер-классы по игре на колоколах дадут опытные исполнители.

11 июля 1921 года указом патриарха Московского и всея Руси Тихона и Священного Синода в составе Сарапульской епархии было открыто Ижевское викариатство. Первым в истории ижевским архиереем стал священник из Петрограда, архимандрит Александро-Невской лавры Стефан (Бех). В 1926 году Ижевская кафедра стала центром самостоятельной епархии.