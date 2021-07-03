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Малиновый звон: фестиваль колокольной музыки пройдет в Ижевске 11 июля

14:47, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
Малиновый звон: фестиваль колокольной музыки пройдет в Ижевске 11 июля
14:47, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
198
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#епархия\n#фестиваль\n#духовность\n#искусство\n#традиции\n#Православие\n#юбилей
Фото: pixabay.com
198
0

Праздник колокольного звона посвятят 100-летию епископской кафедры.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль колокольного звона пройдет в Ижевске. Мастера этого искусства сыграют в честь 100-летия основания епископской кафедры в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Юбилейные мероприятия начнутся 10 июля. В 15:00 верующих приглашают на крестный ход из храма Александра Невского в Михаило-Архангельский кафедральный собор. В 16:00 в этом храме начнется праздничное всенощное бдение.

Сам фестиваль состоится 11 июля, в день празднования Собора святых удмуртской земли. С 10:00 на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора выступят мастера колокольного звона, здесь же пройдет фолк-концерт «Русь Православная».

Гостей фестиваля ждут различные игры, конкурсы и выставка декоративно-прикладного искусства. Кроме того, любой желающий сможет попробовать себя в качестве звонаря – мастер-классы по игре на колоколах дадут опытные исполнители.

11 июля 1921 года указом патриарха Московского и всея Руси Тихона и Священного Синода в составе Сарапульской епархии было открыто Ижевское викариатство. Первым в истории ижевским архиереем стал священник из Петрограда, архимандрит Александро-Невской лавры Стефан (Бех). В 1926 году Ижевская кафедра стала центром самостоятельной епархии.

14:47, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
198
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#епархия\n#фестиваль\n#духовность\n#искусство\n#традиции\n#Православие\n#юбилей