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В среду в Удмуртии ожидаются грозы

14:10, 22 июня, 2021
Юрий Абашев
В среду в Удмуртии ожидаются грозы
14:10, 22 июня, 2021
Юрий Абашев
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#грозы
Фото: pixabay.com
116
0

Порывы ветра могут достичь 15-17 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о возможных грозах днём 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Грозы с порывами ветра до 15-17 м/с пройдёт местами по территории Удмуртии.

Жителям рекомендовано следить за новостями, а водителям соблюдать скоростной режим. Также следует отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

Об обнаружении порванных проводов нужно сообщать по бесплатному номеру 8 (800) 22-00-220. 

14:10, 22 июня, 2021
Юрий Абашев
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#грозы