В среду в Удмуртии ожидаются грозы

Порывы ветра могут достичь 15-17 м/с.
Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о возможных грозах днём 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Грозы с порывами ветра до 15-17 м/с пройдёт местами по территории Удмуртии.
Жителям рекомендовано следить за новостями, а водителям соблюдать скоростной режим. Также следует отказаться от дальних поездок на личном транспорте.
Об обнаружении порванных проводов нужно сообщать по бесплатному номеру 8 (800) 22-00-220.