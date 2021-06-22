В среду в Удмуртии ожидаются грозы

Порывы ветра могут достичь 15-17 м/с.





Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о возможных грозах днём 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Грозы с порывами ветра до 15-17 м/с пройдёт местами по территории Удмуртии.

Жителям рекомендовано следить за новостями, а водителям соблюдать скоростной режим. Также следует отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

Об обнаружении порванных проводов нужно сообщать по бесплатному номеру 8 (800) 22-00-220.