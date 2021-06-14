В Удмуртии малоимущим гражданам могут упростить процедуру получения государственных и муниципальных услуг

Декларацию о доходах можно будет получить при помощи межведомственного взаимодействия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии хотят упростить процедуру получения государственных и муниципальных услуг малоимущим гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Декларацию о доходах можно будет запросить посредством межведомственного взаимодействия. Это облегчит подготовку документов.

Внесение этого изменения в республиканский закон «О порядке признания граждан малоимущими в целях применения Жилищного кодекса Российской Федерации» поддержали депутаты постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям.

Законопроект был рекомендован к рассмотрению на сессии Госсовета.