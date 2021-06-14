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В Удмуртии малоимущим гражданам могут упростить процедуру получения государственных и муниципальных услуг

15:52, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии малоимущим гражданам могут упростить процедуру получения государственных и муниципальных услуг
15:52, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#законопроект\n#граждане\n#госуслуги
Фото: pixabay.com
246
0

Декларацию о доходах можно будет получить при помощи межведомственного взаимодействия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии хотят упростить процедуру получения государственных и муниципальных услуг малоимущим гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии. 

Декларацию о доходах можно будет запросить посредством межведомственного взаимодействия. Это облегчит подготовку документов.  

Внесение этого изменения в республиканский закон «О порядке признания граждан малоимущими в целях применения Жилищного кодекса Российской Федерации» поддержали депутаты постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям. 

Законопроект был рекомендован к рассмотрению на сессии Госсовета. 

15:52, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#законопроект\n#граждане\n#госуслуги