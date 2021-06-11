Фестиваль добрососедства в Ижевске, новые программы в автошколах и велосипед для британского премьера

О чем говорили и писали вчерашним вечером и сегодняшним утром.

Ижевск. Удмуртия. Пятничное утро радует нежарким солнцем и приятным ветерком! Всем хорошего (укороченного) трудового дня, а в предвкушении длинных выходным расскажем, о чем говорили и писали вчерашним вечером и сегодняшним утром.

Привет, соседи!

Фестиваль добрососедства прошел в Ижевске. В столице на 40 площадках состоялся традиционный День двора. Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздник прошел в знаковый день – 10 июня исполнилось 100 лет, как Ижевск получил статус столицы Удмуртии.

Горожане украсили свои дворы, подготовили концерты и спортивные соревнования.

На улице Баранова, 62 жители отметили 30-летие своего дома. Юбиляров поздравил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Во дворе дома № 34 на улице 30 лет Победы прошли шашечные турниры.

Жителей дома № 70 на улице Оружейника Драгунова в преддверии Дня города своим творчеством порадовали воспитанники клуба «Ромашка».

На улице Школьной, 13 торжественно открыли спортивную площадку, в ее обустройстве участвовали сами жильцы.

Ночке негде ночевать

Нет, временное пристанище у кошечки, конечно, есть. Но понятно же, что это не то. Ночке нужен просто дом, где ее будут любить, а она отвечать взаимностью. Ночка обожает поиграть, но и не прочь просто посидеть на ручках. Вот такое большеухое сокровище.

Асы на дорогах

Новые программы обучения разработают для автошкол России. Их опробуют на практике уже к концу года, пишет «Газета.ru».

По мнению экспертов по безопасности дорожного движения, сегодняшние программы подготовки водителей «зациклены» на ПДД. По новым курсантов автошкол будут учить не рисковать на дорогах и быстро принимать верные решения на скоростных участках.

Следить за исполнением новых программ будет Рособрнадзор: если окажется, что школа не справляется, у нее могут отозвать лицензию.

Как считают специалисты, нововведения приведут к закрытию «левых» автошкол, где лишь торгуют сертификатами об обучении. В итоге количество организаций может сократиться с 8 до 4 тысяч.

Встретились два велосипедиста

Президент США Джо Байден на встрече с Борисом Джонсоном вручил в качестве подарка британскому премьер-министру туристический велосипед. В нагрузку глава английского правительства получил еще и защитный шлем. Об этом сообщают «Известия».

В Белом доме двухколесный подарок назвали «жестом дружбы» и признанием общего интереса двух лидеров к велоспорту. Новый велосипед Джонсона – эксклюзивный, он изготовлен по индивидуальному заказу небольшой семейной фирмой в Филадельфии.