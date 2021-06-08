Летние мелодии в Ижевске, губернаторский костер и шимпанзе-долгожитель

Что обсуждалось в СМИ, пока все отдыхали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Всем, кто отправился на работу, желаем удачного трудового дня, а у кого начался отпуск – хорошо отдохнуть. Пока же расскажем о не чрезвычайных пришествиях вечера понедельника и вторничного утра.

Летние мелодии

В Удмуртии проходит музыкальный фестиваль «Мелодии лета». Ведущие артисты выступят на открытых площадках в Ижевске, Воткинске и Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртской государственной филармонии.

Песни о любви прозвучат в исполнении академической хоровой капеллы Удмуртии 8 июня в сквере оружейника Драгунова. Ценители музыки услышат оригинальные композиции европейских, американских, российских и удмуртских авторов. На концерт можно смело брать детей.

Вход свободный, начало в 19:00.

Дом, милый дом

Тот редкий случай, когда можно пригласить к себе доброе существо и дать ему имя. Кроме оригинальной клички у этой кошечки все на месте – глазки-бусинки, бархатные лапки и пушистый хвост. Маленькой игрунье не хватает только хороших хозяев. Эх, дом, милый дом…

Губернаторский костер

В Бурятии оштрафовали главу республики за разведение костра на берегу реки. Штраф в 3 тыс. рублей на руководителя региона Алексея Цыденова наложило главное управление МЧС России по Бурятии.

Цыденов находился в отпуске и собирался на природе приготовить пищу на открытом огне. Об инциденте глава республики сообщил сам на своей странице в Instagram. «МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» - написал он.

Бурятия – один из самых пожароопасных регионов России. В 2020 году здесь было зарегистрировано более 500 лесных возгораний.

Не стало долгожителя

В зоопарке Сан-Франциско попрощались со старейшим шимпанзе. Как пишет «Газета.ru», примату было 63 года. Шимпанзе по кличке Кобби привезли из Африки в 1960-х годах. Несколько десятилетий он был неотъемлемой частью сообщества обезьян, живущих в зоопарке.

В администрации зоосада считают, что попадание в неволю только увеличивает продолжительность жизни шимпанзе. В дикой природе они живут в среднем 33 года, под присмотром человека – до 50-60 лет.

Ученые считают, что сегодня этот вид приматов находится под угрозой исчезновения. Их популяция насчитывает около 200 тыс. особей.