Рост цифровой грамотности россиян, оценка ситуации с коронавирусом в Турции и серебряная медаль глазовской гимназии.

О чем писали СМИ пока все спали.
Ижевск. Удмуртия. Начинаем утро вторника со сводки новостей в Удмуртии, стране и мире.
Взяли серебро
В Глазове команда гимназии № 14 взяла серебро Всероссийского конкурса "Успешная школа". Об этом аписала министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова на своей странице в “ВКонтакте”.
Из 425 школ, допущенных к участию, на первом этапе конкурса 16 стали лауреатами, в том числе и команда из Удмуртии. С испытаниями второго этапа гимназия также справилась успешно, и по сумме баллов заняла 2 место и получила грант на 750 тыс. рублей.
Две аварии за раз
В Ижевске осудили виновника ДТП, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
В августе 2020 года пьяный 37-летний житель Ижевска, находясь за рулем сначала столкнулся с мотоциклом, но продолжил свой маршрут и столнулся с автомобилем “ВАЗ 21150”. Виновник скрылся с мест аварий, а владельцы и пассажиры транспортных средств получили телесные повреждения.
После задержания виновника ДТП суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортным средством на 3 года.
Одна такая кошечка
Кошечка Дуся мечтает найти хозяев, кому можно будет дарить ласку и любовь. Конечно, взамен она тоже хочет быть любима и всегда будет верна своей семье, в которой будет такая единственная и неповторимая.
Грамотность в стране растет
Пандемия привела к росту уровня цифровой грамотности россиян. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на аналитический центр НАФИ.
Цифровая грамотность - это эффективное и безопасное использование интернет-сервисов и технологий.
В 2021 году численность россиян, обладающих цифровой грамотностью, увеличилась на 6%. В 2020 году их было 58%. По подсчетам аналитиков, цифровая грамотность мужчин (66%) в России выше, чем у женщин (63%).
Также стало известно, что уровень цифровой грамотности в российских столицах выше, чем в среднем по стране (72% против 64%), а в селах и поселках городского типа — ниже (60-62%).
В Турцию не полетим
Россия направит в Турцию экспертов для оценки ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает “Комерсант”.
Эксперты оценят возможность восстановления авиасообщения между странами и возобновления туров в условиях пандемии корнавируса .
Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь в борьбе с пандемией и наладить промышленное производства вакцины "Спутник V" на территории Турции.