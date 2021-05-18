Рост цифровой грамотности россиян, оценка ситуации с коронавирусом в Турции и серебряная медаль глазовской гимназии.

О чем писали СМИ пока все спали.

Ижевск. Удмуртия. Начинаем утро вторника со сводки новостей в Удмуртии, стране и мире.

Взяли серебро

В Глазове команда гимназии № 14 взяла серебро Всероссийского конкурса "Успешная школа". Об этом аписала министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова на своей странице в “ВКонтакте”.

Из 425 школ, допущенных к участию, на первом этапе конкурса 16 стали лауреатами, в том числе и команда из Удмуртии. С испытаниями второго этапа гимназия также справилась успешно, и по сумме баллов заняла 2 место и получила грант на 750 тыс. рублей.

Две аварии за раз

В Ижевске осудили виновника ДТП, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В августе 2020 года пьяный 37-летний житель Ижевска, находясь за рулем сначала столкнулся с мотоциклом, но продолжил свой маршрут и столнулся с автомобилем “ВАЗ 21150”. Виновник скрылся с мест аварий, а владельцы и пассажиры транспортных средств получили телесные повреждения.

После задержания виновника ДТП суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортным средством на 3 года.

Одна такая кошечка

Кошечка Дуся мечтает найти хозяев, кому можно будет дарить ласку и любовь. Конечно, взамен она тоже хочет быть любима и всегда будет верна своей семье, в которой будет такая единственная и неповторимая.

Грамотность в стране растет

Пандемия привела к росту уровня цифровой грамотности россиян. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на аналитический центр НАФИ.

Цифровая грамотность - это эффективное и безопасное использование интернет-сервисов и технологий.

В 2021 году численность россиян, обладающих цифровой грамотностью, увеличилась на 6%. В 2020 году их было 58%. По подсчетам аналитиков, цифровая грамотность мужчин (66%) в России выше, чем у женщин (63%).

Также стало известно, что уровень цифровой грамотности в российских столицах выше, чем в среднем по стране (72% против 64%), а в селах и поселках городского типа — ниже (60-62%).

В Турцию не полетим

Россия направит в Турцию экспертов для оценки ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает “Комерсант”.

Эксперты оценят возможность восстановления авиасообщения между странами и возобновления туров в условиях пандемии корнавируса .

Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь в борьбе с пандемией и наладить промышленное производства вакцины "Спутник V" на территории Турции.