Пушистый фестиваль «Хочу домой» пройдет в Ижевске

Полсотни котов и кошек смогут найти себе дом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет пушистый фестиваль «Хочу домой». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Мероприятие пройдет 25 апреля с 12:00 до 15:00 в ДК «Интеграл».

Около 50 котов и кошек самых разных пород смогут найти себе дом. Все животные привиты, стерилизованы и социализированы. При наличии паспорта любой желающий сможет забрать понравившегося питомца себе.

На фестивале дети могут получить аквагрим, поучаствовать в мастер-классах, розыгрышах и посмотреть выступления творческих коллективов, а взрослые получат бесплатные консультации ветеринара и посетят маркет с товарами для домашних питомцев.

Также будет организована благотворительная акция «Мешок добра», куда неравнодушные люди смогут пожертвовать корма, подстилки, наполнитель, ветпрепараты для животных активистам «Жёлтой бирки», приюту «Кот и пёс».

Вход свободный.