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Исследование: жители Ижевска любят продукцию с ароматом ягод

08:30, 20 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Исследование: жители Ижевска любят продукцию с ароматом ягод
08:30, 20 апреля, 2021
Андрей Бирюков
463
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#ягоды\n#исследования\n#бытовая химия\n#духи
Фото: unsplash.com
463
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Также ижевчанам пришёлся по вкусу запахи сандала и ромашки.

Ижевск. Удмуртия. Ягоды стали самым популярным ароматом у жителей Ижевска. Такие данные приводятся в исследовании Aliexpress. 

Аналитики компании представили «Парфюмированную карту России». Она основана на покупках россиян за 2020 год в парфюмерии, бытовой химии, косметике и ароматах для дома.

Так, выяснилось, что ижевчане чаще всего покупали продукцию с запахом ягод, сандала, ромашки, вишни, манго, винограда, жасмина, фиалки и мускуса. Также в список вошли цветы. Фруктовые ароматы, лаванда, лимон, мята, ваниль и эвкалипт не вызвали особого интереса у жителей удмуртской столицы. 

Что касается соседей, то казанцам по вкусу пришёлся запах тропического дерева сандала, а уфимцы полюбили ваниль. 

В целом по России самым популярным ароматом оказалась роза. Впрочем, жители Новосибирска, Тюмени и Омска больше полюбили запах фруктов, а также лаванды и алоэ.

08:30, 20 апреля, 2021
Андрей Бирюков
463
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ягоды\n#исследования\n#бытовая химия\n#духи