Исследование: жители Ижевска любят продукцию с ароматом ягод

Также ижевчанам пришёлся по вкусу запахи сандала и ромашки.

Ижевск. Удмуртия. Ягоды стали самым популярным ароматом у жителей Ижевска. Такие данные приводятся в исследовании Aliexpress.

Аналитики компании представили «Парфюмированную карту России». Она основана на покупках россиян за 2020 год в парфюмерии, бытовой химии, косметике и ароматах для дома.

Так, выяснилось, что ижевчане чаще всего покупали продукцию с запахом ягод, сандала, ромашки, вишни, манго, винограда, жасмина, фиалки и мускуса. Также в список вошли цветы. Фруктовые ароматы, лаванда, лимон, мята, ваниль и эвкалипт не вызвали особого интереса у жителей удмуртской столицы.

Что касается соседей, то казанцам по вкусу пришёлся запах тропического дерева сандала, а уфимцы полюбили ваниль.

В целом по России самым популярным ароматом оказалась роза. Впрочем, жители Новосибирска, Тюмени и Омска больше полюбили запах фруктов, а также лаванды и алоэ.