В Удмуртии отремонтируют дороги для паломников

Новые автотрассы проложат к двум православным монастырям.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии приведут в нормативное состояние дороги, ведущие к туристическим объектам. Первая в списке - дорога (Ижевск-Ува)-Капустино. Она была признана одной из худших в Завьяловском и Малопургинском районах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Дорога протяженностью почти 8 км ведет в старинное село Норья, где находится Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь. Монастырский комплекс является одной из 100 достопримечательностей республики и входит в проект «ДаУР!». Было принято решение о включении этой трассы в региональный перечень объектов дорожного ремонта.

Еще одна дорога также будет обновлена в Завьяловском районе. Это участок улицы Советской в селе Люк протяженностью 2,4 км, который ведет к Ризоположенскому женскому монастырю.

И добавим, в этом году в России отремонтируют более 300 дорог к туристическим объектам. Такое поручение дал федеральному правительству Владимир Путин. На эти цели выделено 20 млрд рублей. В целом по стране в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут более 16 тыс. км автомобильных дорог.