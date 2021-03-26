В Ижевске проверили компьютерные клубы на соблюдение закона о комендантском часе

Подростков, отлучившихся из дома в ночное время, передали полиции, их родителям грозит штраф.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел рейд по компьютерным клубам с целью проверки соблюдения закона о комендантском часе. В ночь с 25 на 26 марта представители администрации Ижевска, специалисты по делам несовершеннолетних и общественники проинспектировали круглосуточные игровые клубы. Проверка была проведена по заявлениям родителей, чьи дети нередко не ночуют дома, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В двух из трех проверенных клубов комиссия обнаружила подростков, находиться которым в подобных заведениях после 10 вечера запрещено. Присутствие одного из них администратор клуба объяснил тем, что это его «помощник и он уже уходит». В другом заведении сотрудник заявил, что пустил несовершеннолетних на основании письменного разрешения от родителей. Но предоставить «родительские расписки» не смог. В обоих случаях подростки были переданы полиции.

Заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков подчеркнул: «Нахождение в общественном месте в ночное время для подростка обернется постановкой на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а для его родителей - штрафом. Единственное место, где может находиться ребенок ночью, - его дом».

Напомним, закон о комендантском часе был принят в Удмуртии еще в 2011 году. Он ограничивает пребывание несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых: с 1 октября по 30 апреля - с 22:00 до 6:00, с 1 мая по 30 сентября - с 23:00 до 6:00.