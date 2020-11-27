Итоги дня: ход строительства новой туберкулезной больницы в Ижевске, турнир по хоккею на валенках и погода в Удмуртии

Обзор самых важных новостей пятницы.

Ижевск. Удмуртия. Пятница, 27 ноября, добавила в коронавирусную статистику в Удмуртии ещё 172 новых случая заражения. Один мужчина 55 лет скончался от болезни.

Главное — здоровье

Новый комплекс туберкулезной больницы в Ижевске планируют открыть в конце 2021 года. На конец ноября 2020 года строительная готовность объекта составляет 65%.

Спорт — залог здоровья

Чемпионат по хоккею на валенках пройдет в Ижевске среди дошкольников, школьников и взрослых команд. В субботу, 12 декабря на льду встретится сборная хоккей-на-валеночной лиги и сборная Гордумы.

Городская среда

Сквер имени Василия Тарасова появился в городке Металлургов столицы Удмуртии. Центральное место занимает скульптурная композиция, символизирующая славу Человека труда.

И о погоде

Погода в выходные в Удмуртии не изменится. В регионе днем ожидается от -5 до -14 градусов Цельсия.