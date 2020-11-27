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Итоги дня: ход строительства новой туберкулезной больницы в Ижевске, турнир по хоккею на валенках и погода в Удмуртии

18:00, 27 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: ход строительства новой туберкулезной больницы в Ижевске, турнир по хоккею на валенках и погода в Удмуртии
18:00, 27 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
Фото: pixabay.com
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Обзор самых важных новостей пятницы.

Ижевск. Удмуртия. Пятница, 27 ноября, добавила в коронавирусную статистику в Удмуртии ещё 172 новых случая заражения. Один мужчина 55 лет скончался от болезни.

 

Главное — здоровье

Новый комплекс туберкулезной больницы в Ижевске планируют открыть в конце 2021 года. На конец ноября 2020 года строительная готовность объекта составляет 65%.

 

Спорт — залог здоровья

Чемпионат по хоккею на валенках пройдет в Ижевске среди дошкольников, школьников и взрослых команд. В субботу, 12 декабря на льду встретится сборная хоккей-на-валеночной лиги и сборная Гордумы.

 

Городская среда

Сквер имени Василия Тарасова появился в городке Металлургов столицы Удмуртии. Центральное место занимает скульптурная композиция, символизирующая славу Человека труда.

 

И о погоде

Погода в выходные в Удмуртии не изменится. В регионе днем ожидается от -5 до -14 градусов Цельсия.

18:00, 27 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
200
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня