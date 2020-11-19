Победа педагога из Глазова, дуэль Маргариты Симоньян и планы Мэттью Макконахи на губернаторское кресло Техаса: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Ветреное утро четверга, 19 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Учитель, воспитай ученика

Проект «Удмуртский арсенал» педагога детско-юношеского центра Глазова Натальи Карпец стал лучшим на Всероссийском конкурсе социально активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина». Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики, работу отметили в номинации «Наставничество». Награждение победителей прошло в Общественной палате России.

«Проект „Удмуртский арсенал“ работает в нашем городе уже 12 лет. Именно благодаря ему появился второй, более масштабный проект „Молодежный арсенал“. Мы выиграли грант в конкурсе „Росатома“ и организовали слёт для участников военно-патриотических клубов „атомных“ городов», — рассказала Наталья Карпец.

Отметим, что заявки на первый заочный этап конкурса в номинации «Наставничество» подали 2400 человек из разных регионов России. В финал прошли 177 участников.

Очный этап конкурса состоялся в Москве. Конкурсные испытания включали командный квест, интеллектуальный конкурс, индивидуальное решение кейсов по темам воспитания, дополнительного образования, разработку и презентацию мероприятий нового формата.

Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в методическом сборнике.

Летите, голуби

Заводчик турецких голубей из деревни Пирогово в Удмуртии Мударис Валеев стал героем передачи «Доброе утро» на Первом канале. Как сообщает «АиФ в Удмуртии», сюжет вышел в эфир 18 ноября.

Валеев построил для своих птиц турецкой породы такла двухэтажную голубятню с вентиляцией. Также у них есть специальная площадка для тренировок и летние домики. С каждой группой голубей заводчик занимается по два часа.

«С характерным хлопаньем крыльев и различными вертикальными взлетами, кувырканиями, как гимнасты себя ведут птицы в небе», — рассказал о своих подопечных Мударис Валеев.

Юбилей трамвая

85 лет назад, утром 18 ноября 1935 года в 09:00, первый ижевский трамвай вышел на линию. Как сообщила пресс-служба ИжГЭТ, право открыть движение было предоставлено Марии Ивановне Рязановой.

«И, наконец, трамвай пошёл», «Первые рейсы трамвая», «1700 первых пассажиров» — так заголовки газет сообщали об этом событии.

«18 ноября с 9 часов утра Ижевский трамвай вступил в эксплуатацию. Курсируют два моторных вагона. За первую смену они перевезли 1701 пассажира, за вторую — 645. Движение продолжалось до 8 часов вечера. Многие рабочие, живущие в северном районе, ехали вчера в завод на трамвае», — писала «Ижевская правда» 20 ноября 1935 года.

«Появление нового вида транспорта стало для ижевчан подлинным праздником, крупным событием городской жизни. Водителей и кондукторов знали в лицо, с ними здоровались, при случае перекидывались словечком по-свойски. Очень быстро трамвай стал органичной частью Ижевска, неотъемлемой его принадлежностью», — отметили в ИжГЭТ.

К барьеру!

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о её книге «Чёрные глаза», опубликовавшему в Twitter несуществующую цитату, устроить «дуэль» с диктантом по русскому языку.

«Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности», — отметила Симоньян.

Она предложила своему визави выбор:

«1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА.

2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела».

Напомним, главный редактор RT презентовала свою книгу рассказов под названием «Чёрные глаза» в ноябре 2019 года.

Крик о помощи

Житель Петербурга обнаружил записку с просьбой о помощи в кроссовках, которые он получил из Китая. Об этом сообщили «Санкт-Петербургские Ведомости» со ссылкой на «Мэш на Мойке».

После получения посылки мужчина нашёл в обуви клочок бумаги с написанным от руки посланием на английском языке. Неизвестный, представившийся уйгуром, написал, что находится в китайской тюрьме. «Пожалуйста, помогите», — говорится в записке.

Владелец кроссовок обратился к продавцу, но сообщение покупателя не вызвало у того интереса. Чтобы привлечь внимание к необычному инциденту, петербуржец разместил историю в интернете.

Штат одинокой звезды

Американский актёр Мэттью Макконахи, не исключил, что в будущем может баллотироваться в губернаторы Техаса или на какой-либо другой политический пост. Как сообщают «Известия», об этом он заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Отметим, что очередные выборы губернатора Техаса состоятся в 2022 году. Макконахи подчеркнул, что сейчас политика выглядит для него «гнилым делом», сообщает WBRC.

«Когда политика пересмотрит свою цель, я мог бы быть намного более заинтересованным», — ответил Макконахи на вопрос о том, может ли он баллотироваться на какой-либо пост, в частности, губернатора Техаса.

По словам актёра, в данный момент он не может точно сказать, является ли политика «возможностью получить то, к чему я, возможно, лучше всего подготовлен».

Напомним, Макконахи является уроженцем штата Техас и проживает там вместе со своей семьёй.