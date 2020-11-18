Трон магистра в Ижевске, смерть Романа Виктюка и ракетные удары по Дамаску: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Прохладное утро среды, 18 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Железный престол

В Ижевске появился арт-объект — «трон магистра». Расположился он рядом с одним из корпусов ИжГТУ. Как сообщила пресс-служба вуза, преподнесли городу новый объект в Международный день студентов.

Идея создания оригинального трона принадлежит активистам координационного студенческого совета университета. По их трактовке «Трон магистра» — шуточный символ студенческих побед в борьбе за знания.

На спинке тронного кресла изображены формулы, подлокотники — в виде стопки учебников. На спинке трона — академическая шапочка с кисточкой. За троном — настоящая аудиторная доска, где можно написать поздравление одногруппникам, признаться в любви или решить несложную задачку.

Прощайте, мастер

Режиссёр, народный артист России Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в дирекции Театра Романа Виктюка, передаёт RT.

В конце октября режиссёра госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. По окончании в 1957 году актёрского факультета работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. Начиная с середины 1970-х, режиссёр ставит спектакли в московских театрах. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» Роман Виктюк поставил свой самый известный спектакль — «Служанки» по пьесе Жана Жене. В 1996 году основал «Театр Романа Виктюка» в Москве.

Режиссёр работал в театрах России, Украины, Латвии, Литвы, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля и странах бывшей Югославии. Похоронят его в семейном склепе во Львове.

Громовые раскаты

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск. Как передают «Известия», об этом сообщило сирийское агентство SANA в среду, 18 ноября.

Отмечается, что в небе над городом слышны взрывы. Удар был нанесён со стороны Голанских высот. В результате этого нападения погибли трое военнослужащих, один был ранен, также причинен материальный ущерб.

Напомним, 22 октября военно-воздушные силы западной коалиции во главе с США нанесли удары по штабу экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещённая в России террористическая организация) на западе сирийской провинции Идлиб.

В результате обстрела двое гражданских лиц погибли, ещё несколько человек получили ранения, имуществу местных жителей был нанесен ущерб.