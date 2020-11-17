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Во вторник, 17 ноября, температурный фон в Удмуртии не изменится

07:15, 17 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
Во вторник, 17 ноября, температурный фон в Удмуртии не изменится
07:15, 17 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
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Днём похолодает до -10 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 17 ноября, температурный фон в Удмуртии не изменится. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура воздуха днём по республике составит от -5 до -10 градусов Цельсия. Атмосферное давление — 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 82 %.

07:15, 17 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
1
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии