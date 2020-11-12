Она рассчитана на 204 дойных коров.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе Удмуртии открыли новую животноводческую ферму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.



Коровник в СПК «Красный Октябрь» рассчитан на 204 животных. Строительство началось еще в 2017 году. Ферму оснастили молочным блоком с танком-охладителем, современным доильным оборудованием, которое безопасно для коров, отметили в сообщении. Новый аппарат снизит нагрузку на одного оператора машинного доения с 75 до 50 голов.



В новом помещении уже находится 100 коров, их перевели из старой фермы. Скоро туда привезут 40 голов элитного скота из соседнего хозяйства.