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В Можгинском районе Удмуртии открыли новую животноводческую ферму

19:00, 12 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
В Можгинском районе Удмуртии открыли новую животноводческую ферму
19:00, 12 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#Можга\n#животные\n#Удмуртия\n#фермеры\n#АПК
Фото: udmapk.ru
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Она рассчитана на 204 дойных коров.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе Удмуртии открыли новую животноводческую ферму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Коровник в СПК «Красный Октябрь» рассчитан на 204 животных. Строительство началось еще в 2017 году. Ферму оснастили молочным блоком с танком-охладителем, современным доильным оборудованием, которое безопасно для коров, отметили в сообщении. Новый аппарат снизит нагрузку на одного оператора машинного доения с 75 до 50 голов.

В новом помещении уже находится 100 коров, их перевели из старой фермы. Скоро туда привезут 40 голов элитного скота из соседнего хозяйства.

 

19:00, 12 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#Можга\n#животные\n#Удмуртия\n#фермеры\n#АПК