Участников крестного хода в Удмуртии могут развезти по домам на ночь

Традиционное шествие началось 26 августа.

Ижевск. Удмуртия. Из-за коронавируса участников крестного хода в Удмуртии смогут отвезти на ночевку домой. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Шествие, приуроченное к празднику Успения Божией Матери, проходит 15-й раз. Верующие начали крестный ход 26 августа. Перед выходом паломники помолились за Божественной литургией в храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Участникам крестного хода за 2 дня предстоит пройти путь до Успенского женского монастыря села Перевозное, где пройдут престольные торжества обители. В монастырь крестный ход прибудет 27 августа, к началу Всенощного бдения. Домой паломники вернутся на автобусах после литургии 28 августа.

Коррективы в организацию традиционного крестного хода в 2020 году внесла коронавирусная пандемия. Так, например, участникам предлагают размещаться на ночлег индивидуально, в палатках. Также желающих отвезут на автобусах на ночевку домой. В таком случае верующие смогут присоединиться к шествию рано утром.