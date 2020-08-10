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Гороскоп на 10 августа: нет места страху

09:30, 10 августа, 2020
Гороскоп на 10 августа: нет места страху
09:30, 10 августа, 2020
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#Ижевск\n#гороскоп\n#Удмуртия\n#звезды
Фото: pixabay.com
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В этот день благоприятно устраиваться на новую работу.

Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 10 августа, Луна в Тельце. Проявляются такие качества как усидчивость и целеустремленность. Финансовые вопросы выходят на первый план. Могут возникнуть вопросы по недвижимости, решайте их смело, не бойтесь вести переговоры.

21-е лунные сутки (с 09.08 23:24 до 10.08 23:36).

Символ дня – табун лошадей, храм где происходит духовное возрождение. Пробуждаются все скрытые силы, потенциалы. Используйте грамотно эти возможности, направьте их на совершение добрых, благих дел, а не на склоки и мелочи. Многие смогут почувствовать силы сделать то, на что ранее не хватало смелости, сегодня не будет места страхам и сомнениям, только благородству и справедливости. Можно решиться на любой поступок, которого ранее боялись.

Очень благоприятно устраиваться на новую работу – быстрое продвижение вперед вам обеспечено. В работе можно будет рассчитывать на поддержку коллег и начальства, продуктивна коллективная работа, совместные проекты. Возможно расширение бизнеса. Присматривайтесь к новым знакомствам, есть хорошие шансы, что это новые партнеры, которые принесут вам решение финансовых вопросов.

Хороший день для творческих людей, удачным будет проведение ярмарок и концертов.

Сны этих суток покажут ваши творческие способности. Если сон яркий, значит вы отлично реализуете свои способности, если тяжелый – то вам следует поразмыслить как направить своё творчество в нужное русло.

Ясного дня!

Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat

09:30, 10 августа, 2020
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#Ижевск\n#гороскоп\n#Удмуртия\n#звезды

 

 

 


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