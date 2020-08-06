Гороскоп на 6 августа: подходящий день для небольшой меланхолии

Однако лучше посвятить его активному времяпрепровождению.

Ижевск. Удмуртия. Четверг, 6 августа, Луна в Рыбах. Эмоциональная и немного плаксивая Луна дает выход эмоциям. Можно предаться небольшой меланхолии, но следите, чтоб не уплыть в пучины грусти надолго. Лучше почитайте психологические книги, послушайте хорошую музыку, займитесь творчеством. Это гораздо полезнее, чем грустить.

17-ые лунные сутки (с 05.08 22:36 до 06.08 22:50).

Символ дня – гроздь винограда, которая приносит плодородие и жизнь. День обретения внутренней свободы, раскрепощённости. Лучше посвятить день активному времяпрепровождению. Постарайтесь быть дружелюбными и открытыми: всё вернется вам сполна.

Отлично будет если день пройдет в кругу друзей, добрых знакомых. От общения сегодня гораздо радостнее на душе.

Злиться и ругаться нельзя. Контролируйте эмоции. Излучайте только положительные эмоции. Сегодняшний день нужно прожить очень легко, беззаботно, потому что именно в 17 лунный день закладывается настрой на целый месяц.

Для рутинной и однообразной работы день не подойдет, лучше всего пройдут операции с торговлей.

День опасен травмами, возможно проявление инфекционных болезней. Будут полезными любые водные процедуры: ванны и походы в сауну, массаж, спа.

Сны правдивы. Если сон хороший, яркий – к удаче в делах, а если неприятный, значит впереди не очень удачный период.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat.