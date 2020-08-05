Гороскоп на 5 августа: день лучше провести в уединении

Сегодня даже леность приветствуется.

Ижевск. Удмуртия. Среда, 5 августа, Луна в Рыбах. Такая луна отличается повышенной ранимостью и эмоциональностью. Отлично подходит для творческих начинаний, именно сегодня вдохновение вас порадует. Настроение может меняться от сиюминутной прихоти, резкая реакция на любой раздражитель.

16-ые лунные сутки (c 04.08 22:19 по 05.08 22:36). Символ дня – бабочка, голубь. День очень светлый, чистый, постарайтесь провести его гармонично. Не нужно проявлять агрессивность, с пеной у рта доказывать свою правоту, вести себя вызывающе. Лучше провести его скромно в уединении. Если есть возможность заняться домашними делами, очистить домашнее пространство будет здорово.

Сегодня даже леность приветствуется, подольше поспать, почитать книгу, проведите по возможности день в свое удовольствие – это поможет восстановить силы. Если чувствуете большой поток энергии - направьте его в творчество, иначе может выплеснуться в негатив.

Лучше отложить серьезные дела, как рабочие, так и финансовые. Можно привести в порядок рабочее место, разобрать бумаги, выбросить лишнее.

Если надумаете заняться оздоровительными процедурами, то лучше выбрать на сегодня йогу, пилатес, растяжку.

Сны сегодня помогают снять напряжение, избавиться от болезней.

Ясного дня!

Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat.