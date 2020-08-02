Одну из скульптур в Ижевске одели в тельняшку и голубой берет

Статуя сидящей женщины находится рядом с будущим Сквером Воздушно-десантных войск.

Ижевск. Удмуртия. Одну из скульптур в Ижевске приодели в тельняшку и берет в честь дня ВДВ. Фотографию выложили на странице Союза десантников Удмуртии в «Инстаграме».



Статуя сидящей женщины находится в районе Дворца пионеров, рядом с будущим Сквером ВДВ.



«Мы эту скульптуру обнаружили случайно, когда был субботник. Территория там была заросшая, мы все почистили перед праздником и увидели отдельно сидящую у бассейна женщину, в позе русалки», — рассказал информационному агентству «Сусанин» председатель Союза десантников Удмуртии Алексей Лебедев.



Он также добавил, что для перформанса пришлось покупать новую тельняшку, разрезать ее по швам и зашивать на самой скульптуре. Также ткань пропитали клеем, чтобы «подчеркнуть красоту и изящество женского тела».



Добавим, что 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск.



Фото: instagram.com/vdv.udmurtiya

