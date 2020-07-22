Его ввели 15 июля.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сняли запрет на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, что ограничение ввели в 20 районах республики 15 июля из-за особого противопожарного режима. Планировалось, что запрет будет действовать до 4 августа.

Решение о досрочном снятии ограничения приняли из-за обильных дождей. При этом в случае возвращения жаркой погоды и высокой пожарной опасности запрет могут ввести вновь.

Отметим, что по состоянию на 21 июля зарегистрировано 14 лесных пожаров в Удмуртии. В ведомстве добавили, что общая площадь возгораний в 2020 году (более 1 га) в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.