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В двадцати районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов

11:30, 16 июля, 2020
Анастасия Шевченко
В двадцати районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов
11:30, 16 июля, 2020
Анастасия Шевченко
59
0
#лес\n#Удмуртия\n#запреты\n#ограничения\n#пожары
Фото: pixabay.com
59
0

Ограничение установили из-за особого противопожарного режима.

Ижевск. Удмуртия. В большинстве районов Удмуртии ввели запрет на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Ограничение установили из-за особого противопожарного режима, оно коснется Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского и Якшур-Бодьинского лесничеств.

Согласно распоряжению, жителям запрещено гулять и проводить массовые мероприятия в лесах, а также собирать на их территории различные ягоды, грибы или травы.

Ограничение действует с 15 июля и продлится до 4 августа. На это время на въездах в лесничества установили шлагбаумы, траншеи, предупредительные знаки и другие преграды. Там же расположились контрольно-пропускные пункты.

В ведомстве добавили, что в период противопожарного режима будет организовано круглосуточное дежурство лесопожарных станций и патрулирование лесов. В диспетчерские службы оперативно дойдет информация о возникших пожарах, на место возгорания приедут сотрудники МЧС. Сообщить о происшествии жители Удмуртии могут по номерам: 8 (3412) 56-93-60 и 8-800-100-94-00.

Напомним, что особый противопожарный режим ввели в Удмуртии 1 мая. Тогда же началось усиленное патрулирование лесов авиацией. В этот период в лесах республики запретили разводить костры, сжигать мусор и проводить другие работы с использованием открытого огня. За нарушение требований предусмотрены штрафы, при возникновении пожара — уголовная ответственность.

При этом по состоянию на 13 июля на территории Удмуртской Республики пожаров не обнаружено.

11:30, 16 июля, 2020
Анастасия Шевченко
59
0
#лес\n#Удмуртия\n#запреты\n#ограничения\n#пожары

 

 

 


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