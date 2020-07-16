На время соревнований по велоспорту в Удмуртии ограничат участок дороги в Завьяловском районе

Проезд будут перекрывать несколько дней.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на время соревнований по велоспорту перекроют участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.
Автомобили не смогут проехать по дороге между трассами «Завьялово-Гольяны» и «Ижевск-Аэропорт».
Проезд ограничат:
24 июля с 09:30 до 15:00;
27 июля с 09:30 до 15:00;
03 августа с 09:30 до 13:00;
06 августа с 09:30 до 15:00;
13 августа с 09:30 до 16:00;
26 августа с 09:30 до 14:00;
27 августа с 09:30 до 16:00.