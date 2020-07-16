На время соревнований по велоспорту в Удмуртии ограничат участок дороги в Завьяловском районе

Проезд будут перекрывать несколько дней.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на время соревнований по велоспорту перекроют участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.

Автомобили не смогут проехать по дороге между трассами «Завьялово-Гольяны» и «Ижевск-Аэропорт».

Проезд ограничат:

24 июля с 09:30 до 15:00;

27 июля с 09:30 до 15:00;

03 августа с 09:30 до 13:00;

06 августа с 09:30 до 15:00;

13 августа с 09:30 до 16:00;

26 августа с 09:30 до 14:00;

27 августа с 09:30 до 16:00.