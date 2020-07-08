Устойчивый к местному климату сорт пшеницы вывели в Удмуртии

Пока он не прошел государственное сортоиспытание.

Ижевск. Удмуртия. Ученые Удмуртии вывели устойчивый к местному климату сорт пшеницы. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, он получил название «ДаУР» в честь 100-летия государственности региона. В переводе с удмуртского это слово «век». Кроме того, «ДаУР» - позитивная аббревиатура - «Да» + «УР» («Да, Удмуртская Республика!»).

На разработку сорта у ученых Удмуртского научно-исследовательского института сельского хозяйства УдмФИЦ УрО РАН ушло 6 лет. По результатам хозяйственно-биологической оценки 2020 года его передадут на государственное сортоиспытание.

Проблемой выращивания в Удмуртии озимой пшеницы является ее нестабильная перезимовка по годам. «Сорта, внесенные в Госреестр для возделывания по республике, в годы с неблагоприятными условиями перезимовки проявляют низкую адаптивность. Поэтому актуальной задачей является создание сортов, сочетающих высокую продуктивность с зимостойкостью в местных почвенно-климатических условиях», - рассказала старший научный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН Ирина Торбина.

Эту задачу удалось решить ученым Удмуртии. В результате испытаний выведен сорт с повышенной урожайностью специально для Волго-Вятского и Уральского регионов. «ДаУР» имеет повышенную зимостойкость и устойчивость к грибным болезням - снежной плесени, склеротиниозу, бурой ржавчине.