Дачные автобусные маршруты в Ижевске, закрытие границ России до конца года и вопрос о выдворении посла из Чехии: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро среды, 29 апреля, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Скоро на дачу

В Ижевске с 1 мая начнут работу после зимнего периода дачные автобусные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Изменятся расписания круглогодичных пригородных маршрутов №356, 317, 373, которые также обслуживают ряд садовых массивов. С 30 апреля возобновит работу маршрут №358.

С временным расписанием на период с 1 по 5 мая можно ознакомиться на сайте ИПОПАТ.

С 6 мая в графике движения сезонных маршрутов ожидаются изменения.

Лучше дома

Открытия границ России в этом году не предвидится. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

По словам парламентария, россиянам не следует планировать каких-либо зарубежных путешествий как минимум на ближайший год.

«Последние годы наши граждане очень много путешествуют и за рубежом, и внутри страны. Но один год ведь — это же не трагедия», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента отметила, что другие страны также ещё не готовы снять ограничения и открыть возможность приезда иностранцев.

«Не так быстро наладится коммуникация — воздушные сообщения, полёты авиации <...> Как бы это не понравится, но я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных путешествий», — резюмировала Валентина Ивановна.

Пражская весна

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш оценил вероятность выдворения российского посла из-за обвинений в адрес России в подготовке к покушению на пражских политиков. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости».

Дело в том, что в понедельник, 27 апреля, пражское издание Respekt со ссылкой на источник в спецслужбах заявило, что якобы в Прагу прилетел мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд. Мужчина затем проследовал в российское посольство на ожидавшей его машине диппредставительства.

По предположению еженедельника, яд мог предназначаться для двух пражских политиков, которые связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

Премьер-министр Чехии отметил, что нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из Чехии посла России. При этом представитель республиканской Службы безопасности и информации Ладислав Штиха заявил, что в ведомстве считают данную ситуацию чрезвычайно серьезной.