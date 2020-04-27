Провалившуюся в колодец собаку спасли в Удмуртии

Очевидцы произошедшего пытались добраться до пса сами, но не смогли и вызвали специалистов.

Сарапул. Удмуртия. Собака провалилась в колодец в Сарапуле. Очевидцы произошедшего пытались добраться до пса сами, но не смогли и вызвали специалистов, сообщает пресс-служба ПСС Удмуртской Республики.

«Собака оказалась не из робкого десятка, провалившись в колодец, громко и продолжительно лаяла, взывая о помощи», – рассказали спасатели.

Пес показал норов и людям, которые пришли ему на помощь. Он долго сопротивлялся, но в конце концов успокоился. При помощи лестницы и средств для отлова животных спасатели подняли дворнягу наверх. Почувствовав свободу, пес сразу же сбежал.