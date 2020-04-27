Провалившуюся в колодец собаку спасли в Удмуртии

Очевидцы произошедшего пытались добраться до пса сами, но не смогли и вызвали специалистов.
Сарапул. Удмуртия. Собака провалилась в колодец в Сарапуле. Очевидцы произошедшего пытались добраться до пса сами, но не смогли и вызвали специалистов, сообщает пресс-служба ПСС Удмуртской Республики.
«Собака оказалась не из робкого десятка, провалившись в колодец, громко и продолжительно лаяла, взывая о помощи», – рассказали спасатели.
Пес показал норов и людям, которые пришли ему на помощь. Он долго сопротивлялся, но в конце концов успокоился. При помощи лестницы и средств для отлова животных спасатели подняли дворнягу наверх. Почувствовав свободу, пес сразу же сбежал.
Сообщения на дежурный телефон ПСО#4 г.Сарапул обычно приходят от ЕДДС, сегодня очевидцы напрямую позвонили в ПСО #4 и сообщили, что в колодец провалилась собака... Собака оказалась не из робкого десятка, провалившись в колодец, громко и продолжительно лаяла, взывая о помощи. Эхо из пустого колодца доносилось на значительное расстояние, это позволило очевидцам быстро найти животное. После нескольких неудачных самостоятельных попыток поднять бедолагу, вызвали спасателей. Прибыв к месту проведения работ, спасателям пришлось столкнуться с норовистым псом. Он долго сопротивлялся, но поняв, что люди ему помогают, успокоился. При помощи лестницы и средств для отлова животных подняли дворнягу наверх. Почувствовав долгожданную свободу, собака "довольная" быстро убежала #спасателиУдмуртии#
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