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Ижевск. Удмуртия. Утро среды, 5 февраля, «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей.

Бережливое государство:

В Удмуртии презентовали Фабрику процессов. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, на новой учебной производственной площадке участники в реальном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Старт Фабрике был дан 11 декабря 2019 года. В первом потоке обучились 64 человека. Сейчас уже прошло пять потоков. 27 декабря Фабрика процессов была сертифицирована по стандартам Федерального центра компетенции. На данный момент услугами Фабрики процессов могут воспользоваться только участники нацпроекта, но в дальнейшем этот список будет расширен. В планах на 2020 год — организовать до 20 потоков для участников нацпроекта и 12 имитационных игр для предприятий, не участвующих в реализации нацпроекта.

Также были представлены игровые цели Фабрики процессов, которые заключаются в том, чтобы за 20 минут изготовить 10 изделий необходимого уровня качества при минимальной себестоимости изделия, и представлены стенды с инструментами бережливого производства. Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин ознакомился со всеми блоками Фабрики процессов.

«Мы посчитали, что в 2019 году от реализации только одного нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» бюджет республики получил дополнительно 70 млн рублей налогов. Это получилось оптимизировать, в том числе, и с помощью механизмов этой Фабрики. В планах на этот год – экономия уже более 200 млн рублей. От повышения собственной эффективности мы можем получать новые возможности для развития экономики, а в дальнейшем и социальной сферы, потому что эти средства идут на строительство детских садов, школ, поликлиник», — отметил Свинин.

Броня крепка:

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных госиспытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». Об этом в среду, 5 февраля, со ссылкой на «РИА Новости» сообщили «Известия».

Контракт на поставку партий новейшего танка между министерством обороны России и «Уралвагонзаводом» находится «в стадии выполнения», отмечает источник агентства.

Отметим, что Т90М — модификация танка Т-90. В обновлённой модели используется мощный дизельный двигатель и новый бронированный модуль с 125-мм пушкой. На танке установлена высокоавтоматизированная система управления огнём «Калина», дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка «Корд-МТ».

Напомним, в феврале 2019 года американский журнал The National Interest сообщил, что модификация «смертоносного» российского танка Т-90 — Т-90МС — представляет собой серьезную боевую машину с большим экспортным потенциалом. РФ продолжает продавать обе модификации танка, которые остаются актуальными и востребованными, отметили американские журналисты.

Дальние рубежи:

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс выделить деньги на американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс. Об этом сообщил RT.

«Я прошу конгресс полностью профинансировать программу «Артемида», чтобы быть уверенным, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты и... что Америка будет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе», — сказал Трамп.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра для полётов на Луну и Марс.

В июле 2019 года вице-президент США Майк Пенс заявил, что в 2024 году Соединённые Штаты планируют отправить астронавтов на Луну и оставить их там для разработки ресурсов.