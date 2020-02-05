  • $ 63.43 ↓
  • € 70.13 ↓

Бережливое производство в Удмуртии, испытания нового российского танка и планы Трампа на Марс: что произошло минувшей ночью

08:00, 05 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Бережливое производство в Удмуртии, испытания нового российского танка и планы Трампа на Марс: что произошло минувшей ночью
08:00, 05 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
257
0
#Ижевск\n#космос\n#Минобороны\n#танк\n#Удмуртия\n#производство\n#Дональд Трамп\n#Александр Свинин
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
257
0

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро среды, 5 февраля, «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей.

 

Бережливое государство:

В Удмуртии презентовали Фабрику процессов. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, на новой учебной производственной площадке участники в реальном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Старт Фабрике был дан 11 декабря 2019 года. В первом потоке обучились 64 человека. Сейчас уже прошло пять потоков. 27 декабря Фабрика процессов была сертифицирована по стандартам Федерального центра компетенции. На данный момент услугами Фабрики процессов могут воспользоваться только участники нацпроекта, но в дальнейшем этот список будет расширен. В планах на 2020 год — организовать до 20 потоков для участников нацпроекта и 12 имитационных игр для предприятий, не участвующих в реализации нацпроекта.

Также были представлены игровые цели Фабрики процессов, которые заключаются в том, чтобы за 20 минут изготовить 10 изделий необходимого уровня качества при минимальной себестоимости изделия, и представлены стенды с инструментами бережливого производства. Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин ознакомился со всеми блоками Фабрики процессов.

«Мы посчитали, что в 2019 году от реализации только одного нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» бюджет республики получил дополнительно 70 млн рублей налогов. Это получилось оптимизировать, в том числе, и с помощью механизмов этой Фабрики. В планах на этот год – экономия уже более 200 млн рублей. От повышения собственной эффективности мы можем получать новые возможности для развития экономики, а в дальнейшем и социальной сферы, потому что эти средства идут на строительство детских садов, школ, поликлиник», — отметил Свинин.

 

Броня крепка:

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных госиспытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». Об этом в среду, 5 февраля, со ссылкой на «РИА Новости» сообщили «Известия».

Контракт на поставку партий новейшего танка между министерством обороны России и «Уралвагонзаводом» находится «в стадии выполнения», отмечает источник агентства.

Отметим, что Т90М — модификация танка Т-90. В обновлённой модели используется мощный дизельный двигатель и новый бронированный модуль с 125-мм пушкой. На танке установлена высокоавтоматизированная система управления огнём «Калина», дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка «Корд-МТ».

Напомним, в феврале 2019 года американский журнал The National Interest сообщил, что модификация «смертоносного» российского танка Т-90 — Т-90МС — представляет собой серьезную боевую машину с большим экспортным потенциалом. РФ продолжает продавать обе модификации танка, которые остаются актуальными и востребованными, отметили американские журналисты.

 

Дальние рубежи:

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс выделить деньги на американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс. Об этом сообщил RT.

«Я прошу конгресс полностью профинансировать программу «Артемида», чтобы быть уверенным, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты и... что Америка будет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе», — сказал Трамп.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра для полётов на Луну и Марс.

В июле 2019 года вице-президент США Майк Пенс заявил, что в 2024 году Соединённые Штаты планируют отправить астронавтов на Луну и оставить их там для разработки ресурсов.

08:00, 05 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
257
0
#Ижевск\n#космос\n#Минобороны\n#танк\n#Удмуртия\n#производство\n#Дональд Трамп\n#Александр Свинин

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Два человека погибли в массовой аварии под Ижевском

14:00, 01 февраля, 2020
4281

С 2021 года в Удмуртии введут региональный маткапитал

3618
14:25, 29 января, 2020

В России отменили все поезда из Китая, кроме идущего через Удмуртию

2832
17:27, 31 января, 2020

Жильцы одного из домов на улице Карла Маркса в Ижевске самовольно установили дорожные знаки

2729
12:00, 01 февраля, 2020

В Ижевске из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц

2481
12:36, 03 февраля, 2020

В России появилась новая партия

18:00, 01 февраля, 2020
1865

Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии

1322
18:58, 29 января, 2020

Голикова: коронавирус пришел в Россию, выявлены первые два случая

1255
17:02, 31 января, 2020

Госдума по ошибке запретила региональным депутатам руководить бизнесом

1241
17:58, 30 января, 2020

Новые госномера автомобилей появятся в России

1210
10:44, 03 февраля, 2020

На дороге из Грузии в Россию образовалась трёхкилометровая очередь из машин

12:34, 02 февраля, 2020
1924

Вступили новые правила получения шенгенской визы

1459
10:54, 02 февраля, 2020

Россия оспорила резолюцию ПАСЕ, призывающую оставить Крым

1338
10:31, 31 января, 2020

Компания-владелец «Титаника» подала в суд из-за того, что обломки судна потревожила подлодка

1113
10:59, 30 января, 2020

Китайские дипломаты оскорбились на карикатуру в датской газете

1085
14:21, 29 января, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019