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Итоги дня: региональный маткапитал, экспорт досок и новый глава федерации хоккея Удмуртии

18:00, 29 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: региональный маткапитал, экспорт досок и новый глава федерации хоккея Удмуртии
18:00, 29 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Сусанин\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
Фото: pixabay.com
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Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 29 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв не признал свою вину. На заседаниях 27 и 28 января он заявил, что не виновен.

 

«Главный хоккеист»:

Федерацию хоккея Удмуртии возглавил воспитанник «Ижстали» Евгений Лойферман. Он был голкипером команды с 1988 по 1992 годы.

 

Современное искусство:

Старые амбарные доски отправила Удмуртия в страны Евросоюза. Иностранцы используют материал в декоре.

 

Мать и дитя:

С 2021 года в Удмуртии введут региональный маткапитал. Размер его составит 240 тыс. рублей.

 

И о погоде:

В последний день января в Удмуртии потеплеет до -1 градуса. 30 января температура воздуха в республике составит от -6 до -11 градусов.

18:00, 29 января, 2020
Дмитрий Стрелков
202
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#Ижевск\n#Сусанин\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня

 

 

 


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