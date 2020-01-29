Итоги дня: региональный маткапитал, экспорт досок и новый глава федерации хоккея Удмуртии

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 29 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв не признал свою вину. На заседаниях 27 и 28 января он заявил, что не виновен.

«Главный хоккеист»:

Федерацию хоккея Удмуртии возглавил воспитанник «Ижстали» Евгений Лойферман. Он был голкипером команды с 1988 по 1992 годы.

Современное искусство:

Старые амбарные доски отправила Удмуртия в страны Евросоюза. Иностранцы используют материал в декоре.

Мать и дитя:

С 2021 года в Удмуртии введут региональный маткапитал. Размер его составит 240 тыс. рублей.

И о погоде:

В последний день января в Удмуртии потеплеет до -1 градуса. 30 января температура воздуха в республике составит от -6 до -11 градусов.