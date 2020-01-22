Итоги дня: фестиваль «Удмуртский лёд», попытка украсть икону и водопровод в микрорайоне «Столичный» Ижевска

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 22 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что работы по созданию скульптур к фестивалю «Удмуртский лёд» начнутся в понедельник, 27 января. У монумента «Дружбы народов» появится 15 фигур.

Платежом красен:

Руководство гуманитарного лицея в Ижевске погасило долги по зарплате перед сотрудниками. Они составляли более 635 тысяч рублей.

Ничего святого:

В Ижевске разыскивают мужчину, который попытался украсть икону из храма. Сам образ вернули, но с места происшествия злоумышленник скрылся.

Чистая вода:

Власти Ижевска могут взяться за содержание водопроводных сетей в микрорайоне «Столичный». Для этого их должны передать городу.

Свадьба-свадьба:

67 пар планируют сыграть свадьбу в Удмуртии в «красивую» дату 20 февраля. 26 из них зарегистрируют свои отношения в Ижевске.