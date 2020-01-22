67 пар планируют сыграть свадьбу в Удмуртии в «красивую» дату 20 февраля

26 из них зарегистрируют свои отношения в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. «Красивая» дата 20.02.2020 в Удмуртии станет днем свадьбы для 67 влюбленных пар. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщила председатель комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртской Республики Людмила Попова. В том числе, 26 новых семьи зарегистрируют в Ижевске, 20 – в остальных городах, 21 – в районах.

Будущих молодоженов не смущает, что 20 февраля – четверг. «Мы в принципе по желанию народа двери открываем везде», - отметила Попова.

При этом субботу, 22 февраля, в качестве дня свадьбы выбрали 29 пар.