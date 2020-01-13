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Итоги дня: вопрос о запрете тюбингов, теплая неделя в Удмуртии и активность вандалов в Ижевске

18:00, 13 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: вопрос о запрете тюбингов, теплая неделя в Удмуртии и активность вандалов в Ижевске
18:00, 13 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: susanin.news
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Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 13 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, вакцинация против гриппа завершилась в Удмуртии. Её прошли 733 тыс. жителей, группа риска привита на 98%.

 

Травмоопасный досуг:

В Удмуртии предложили запретить тюбинги. Ежедневно в травматологию республиканской детской больницы поступают пациенты, неудачно скатившиеся на «ватрушке».

 

Ничего святого:

Вандалы активизировались в Ижевске. Неизвестные испортили «тегами» фасад купеческого дома, а также разрушили ледовую скульптуру Святого Иосифа у Михайловского собора.

 

Вялая зима:

Относительно теплая погода сохранится в Удмуртии до конца недели. В четверг температура в республике достигнет положительных показателей.

18:00, 13 января, 2020
Дмитрий Стрелков
274
0
#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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