Итоги дня: вопрос о запрете тюбингов, теплая неделя в Удмуртии и активность вандалов в Ижевске

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 13 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, вакцинация против гриппа завершилась в Удмуртии. Её прошли 733 тыс. жителей, группа риска привита на 98%.

Травмоопасный досуг:

В Удмуртии предложили запретить тюбинги. Ежедневно в травматологию республиканской детской больницы поступают пациенты, неудачно скатившиеся на «ватрушке».

Ничего святого:

Вандалы активизировались в Ижевске. Неизвестные испортили «тегами» фасад купеческого дома, а также разрушили ледовую скульптуру Святого Иосифа у Михайловского собора.

Вялая зима:

Относительно теплая погода сохранится в Удмуртии до конца недели. В четверг температура в республике достигнет положительных показателей.