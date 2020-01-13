Относительно теплая погода сохранится в Удмуртии до конца недели

В четверг температура в республике достигнет положительных показателей.

Ижевск. Удмуртия. Тёплая погода сохранится на территории Удмуртии. Об этом сообщила начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского ЦГМС Алла Шумихина.

«Температурный фон сохраняется существенно выше климатических норм (на 10-14 °С) и в среднем составит -1..-6 °С в течение суток», — сообщила синоптик.

По прогнозам, ветер стихнет в понедельник во второй половине дня, а небольшой снег временами будет наблюдаться ежедневно. Самая низкая вероятность осадков — днём.

В четверг, 16 января, в связи поступлением тёплой воздушной массы, осадки могут перейти в смешанную и жидкую фазы. Днём значительно потеплеет, температура воздуха по республике составит от -1 до +4 градусов Цельсия. В Удмуртии пройдут дожди и мокрый снег. Также усилится ветер до 9-14 м/с.