Итоги дня: реконструкция «Ленинки», новый корпус туберкулезной больницы в Ижевске и первенцы 2020 года в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В четверг, 9 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что с жителей Ижевска сняли обязанность представлять платные справки из БТИ в администрацию города. Стоимость одной такой справки составляет 1500 рублей.
Новое здание:
В Ижевске возобновили работы по реконструкции «Ленинки». В 2020 году из федерального бюджета на ремонт Нацбиблиотеки Удмуртии направят 100 млн рублей.
Возвращение:
Песцы вернулись на привычное место в Зоопарке Удмуртии. Несколько месяцев назад песцов обезопасили от посетителей, переселив в закрытый вольер.
Новая больница:
Более 930 млн рублей выделят на новый корпус туберкулезной больницы в Ижевске. В эксплуатацию здание планируют ввести в 2021 году.
Новые граждане:
Первенцами 2020 года в Удмуртии стала двойня. Мальчики родились 1 января в 03:16 и 03:17 в Ижевске.