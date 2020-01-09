Итоги дня: реконструкция «Ленинки», новый корпус туберкулезной больницы в Ижевске и первенцы 2020 года в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 9 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что с жителей Ижевска сняли обязанность представлять платные справки из БТИ в администрацию города. Стоимость одной такой справки составляет 1500 рублей.

Новое здание:

В Ижевске возобновили работы по реконструкции «Ленинки». В 2020 году из федерального бюджета на ремонт Нацбиблиотеки Удмуртии направят 100 млн рублей.

Возвращение:

Песцы вернулись на привычное место в Зоопарке Удмуртии. Несколько месяцев назад песцов обезопасили от посетителей, переселив в закрытый вольер.

Новая больница:

Более 930 млн рублей выделят на новый корпус туберкулезной больницы в Ижевске. В эксплуатацию здание планируют ввести в 2021 году.

Новые граждане:

Первенцами 2020 года в Удмуртии стала двойня. Мальчики родились 1 января в 03:16 и 03:17 в Ижевске.