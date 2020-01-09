Первенцами 2020 года в Удмуртии стала двойня

В первые дни наступившего года в республике на свет появился 221 малыш.

Ижевск. Удмуртия. Первенцами нового года в Удмуртии стала двойня. Об этом журналистам рассказала внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова.

Мальчики родились 1 января в 03:16 и 03:17. Сейчас малыши находятся под наблюдением в перинатальном центре Первой РКБ, где они и родились. Также в республике в праздничные дни на свет появились еще две двойни – мальчик и девочка, два мальчика.

Всего с начала 2020 года в Удмуртии родился уже 221 малыш – 113 девочек и 108 мальчиков. Для сравнения, в прошлом году за этот период появилось 224 новорожденных. По словам Елены Сахабутдиновой, в этом году большого снижения рождаемости не ожидается.

В числе мам, родивших в праздники, оказалась и Оксана Ившина. Под Рождество она стала многодетной – родила третьего ребенка – мальчика. Самому старшему в их семье 16 лет, средней дочке – 8 лет. Признается, с именем для малыша пока не определились.