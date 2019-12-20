Если ты — как он: в Удмуртии стартовал фотоконкурс двойников знаменитостей.

Победители получат ценные призы.





Ижевск. Удмуртия. Радио ВАНЯ (93,9 FM) запустило фотоконкурс двойников знаменитостей среди жителей Удмуртии.

Каждый из нас замечал в себе сходство с какой-нибудь знаменитостью с экрана телевизора, обложки журнала или учебника истории. Такие сходства стали основой фотоконкурса, в котором может поучаствовать каждый!

Первый этап конкурса – прием фотографий – проводится с 10 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Участникам необходимо отправить письмо на почту konkurs@mglr.ru, прикрепить к нему свою фотографию и написать о схожести со знаменитостью, например «Я — Мэрилин Монро!».

Также необходимо указать одну из трёх номинаций:

- Шоу-бизнес;

- Кино и театр;

- Исторические личности.

Фотографии принимаются до 10 января.

С 11 по 31 января 2020 года пройдет второй этап конкурса – голосование по каждой номинации. Победителями конкурса станут три участника, набравшие максимальное количество «лайков» в народном голосовании по своей номинации в группе ВК Радио Ваня Ижевск 93,9 FM.

Каждый победитель получит подарочный комплект, в котором три сертификата:

- На покупку рабочего инструмента;

- На посещение массажного салона;

- На активный отдых за городом.

Общая стоимость каждого комплекта призов — 15 тысяч рублей.

Партнёр конкурса, Сеть магазинов «Братский Авто», выберет своего победителя и пригласит его сняться в рекламе.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 3 февраля 2020 года.

Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте» Радио Ваня Ижевск 93,9 FM.



