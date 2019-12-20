Если ты — как он: в Удмуртии стартовал фотоконкурс двойников знаменитостей.

Победители получат ценные призы.
Ижевск. Удмуртия. Радио ВАНЯ (93,9 FM) запустило фотоконкурс двойников знаменитостей среди жителей Удмуртии.
Каждый из нас замечал в себе сходство с какой-нибудь знаменитостью с экрана телевизора, обложки журнала или учебника истории. Такие сходства стали основой фотоконкурса, в котором может поучаствовать каждый!
Первый этап конкурса – прием фотографий – проводится с 10 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Участникам необходимо отправить письмо на почту konkurs@mglr.ru, прикрепить к нему свою фотографию и написать о схожести со знаменитостью, например «Я — Мэрилин Монро!».
Также необходимо указать одну из трёх номинаций:
- Шоу-бизнес;
- Кино и театр;
- Исторические личности.
Фотографии принимаются до 10 января.
С 11 по 31 января 2020 года пройдет второй этап конкурса – голосование по каждой номинации. Победителями конкурса станут три участника, набравшие максимальное количество «лайков» в народном голосовании по своей номинации в группе ВК Радио Ваня Ижевск 93,9 FM.
Каждый победитель получит подарочный комплект, в котором три сертификата:
- На покупку рабочего инструмента;
- На посещение массажного салона;
- На активный отдых за городом.
Общая стоимость каждого комплекта призов — 15 тысяч рублей.
Партнёр конкурса, Сеть магазинов «Братский Авто», выберет своего победителя и пригласит его сняться в рекламе.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 3 февраля 2020 года.
Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте» Радио Ваня Ижевск 93,9 FM.