На заводе «Буммаш» в Ижевске приняли меры по охране атмосферного воздуха

Это стало возможным после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Природоохранная межрайонная прокуратура Удмуртии выявила нарушения в деятельности ООО Завод «Буммаш». Как сообщила пресс-служба ведомства, были зафиксированы нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.

«Буммаш» выпускал металлургическую продукцию и продукцию тяжёлого машиностроения. При этом процессе проходили выбросы загрязняющих веществ в воздух. Прокурорская проверка установила, что нарушены требования. Не установлена санитарно-защитная зона, не разработаны проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Выброс вредных веществ в атмосферу проходит без необходимых документов, производственный экологический контроль на предприятии не ведётся. Эксплуатация установок очистки газа осуществляется без программы проведения их технического обслуживания, технический осмотр и проверка показателей работы установок не проводятся. По результатам проверки прокуратура потребовала устранить указанные нарушения.

Отмечается, что после этого заводом заключены договоры со спецорганизациями на разработку проектов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и санитарно-защитной зоны предприятия. Работники «Буммаша» прошли курсы повышения квалификации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Разработаны и утверждены документы, регламентирующие работу установок очистки газа, проведены технический осмотр и проверка показателей их работы.

Главного инженера предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее по постановлениям прокурора «Буммаш» и его генерального директора привлекли к административной ответственности за указанные нарушения.