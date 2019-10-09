  • $ 64.87 ↑
  • € 71.24 ↑

На заводе «Буммаш» в Ижевске приняли меры по охране атмосферного воздуха

15:20, 09 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
На заводе «Буммаш» в Ижевске приняли меры по охране атмосферного воздуха
15:20, 09 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
165
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#окружающая среда\n#Буммаш\n#выбросы в атмосферу
Фото: pixabay.com
165
0

Это стало возможным после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Природоохранная межрайонная прокуратура Удмуртии выявила нарушения в деятельности ООО Завод «Буммаш». Как сообщила пресс-служба ведомства, были зафиксированы нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.

«Буммаш» выпускал металлургическую продукцию и продукцию тяжёлого машиностроения. При этом процессе проходили выбросы загрязняющих веществ в воздух. Прокурорская проверка установила, что нарушены требования. Не установлена санитарно-защитная зона, не разработаны проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Выброс вредных веществ в атмосферу проходит без необходимых документов, производственный экологический контроль на предприятии не ведётся. Эксплуатация установок очистки газа осуществляется без программы проведения их технического обслуживания, технический осмотр и проверка показателей работы установок не проводятся. По результатам проверки прокуратура потребовала устранить указанные нарушения.

Отмечается, что после этого заводом заключены договоры со спецорганизациями на разработку проектов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и санитарно-защитной зоны предприятия. Работники «Буммаша» прошли курсы повышения квалификации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Разработаны и утверждены документы, регламентирующие работу установок очистки газа, проведены технический осмотр и проверка показателей их работы.

Главного инженера предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее по постановлениям прокурора «Буммаш» и его генерального директора привлекли к административной ответственности за указанные нарушения.

15:20, 09 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
165
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#окружающая среда\n#Буммаш\n#выбросы в атмосферу

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

11:35, 02 октября, 2019
5177

Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова

4973
14:49, 03 октября, 2019

14-летняя девочка погибла в результате ДТП на трассе в Удмуртии

4631
20:40, 04 октября, 2019

Две новые деревни нашли в Удмуртии при подготовке к всероссийской переписи

4491
14:00, 02 октября, 2019

Судимый мужчина задушил ижевскую школьницу и закопал ее тело

3486
15:15, 04 октября, 2019

В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

10:25, 04 октября, 2019
2989

Художница нарисовала принцесс из советских мультиков в стиле Disney

2189
11:50, 03 октября, 2019

Экс-депутата Якутии на охоте убил медведь

1169
12:54, 05 октября, 2019

В Кемерово отец остановил женщину, укравшую его новорожденного сына из роддома

1094
15:42, 03 октября, 2019

Восемь вооруженных человек попытались захватить завод на Кубани

937
13:49, 04 октября, 2019

Фуркад назвал сроки завершения карьеры

14:21, 06 октября, 2019
1334

Спевшей в американском метро бездомной россиянке помогут записать альбом

1221
17:31, 03 октября, 2019

Самые ранние следы чумы, свирепствовавшей в Европе в 14—18 веках, нашли в Татарстане

1044
09:41, 04 октября, 2019

Двое жителей Германии погибли, отравившись колбасой

979
12:31, 05 октября, 2019

Не хватило топлива: число погибших при посадке самолета во Львове достигло 5 человек

869
11:40, 04 октября, 2019