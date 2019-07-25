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В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

14:31, 25 июля, 2019
Диана Ворончихина
В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»
14:31, 25 июля, 2019
Диана Ворончихина
2329
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#День оружейника\n#шоу\n#самолет
Фото: susanin.news
2329
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Пилотажная группа покажет воздушное шоу над акваторией городского пруда 21 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Группа высшего пилотажа «Русские витязи» вновь прилетит в столицу Удмуртии. Как пишет «Удмуртская правда», они покажут авиашоу над акваторией Ижевского пруда 21 сентября.

Отметим, что с 18 по 22 сентября в столице Удмуртии пройдут мероприятия в честь Дня оружейника, в частности «Форум оружейников России». Ожидается визит президента России Владимира Путина, президента Российского союза промышленников и предпринимателей России Александра Шохина и профильных министров из 85 субъектов страны.

Напомним, что «Русские витязи» летали над Ижевском 21 октября 2017 года во время акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – твой выбор». Тогда из-за их выступления в центральной части города возник транспортный коллапс. Сотни автомобилей горожан, которые хотели посмотреть на самолеты, перекрыли дороги. 

"Русские Витязи" выступили в Ижевске

Пилотажная группа на Су-30СМ показала ижевчанам и гостям города около 20 фигур высшего пилотажа. Увидеть небывалое зрелище собрались тысячи зрителей https://susanin.news/udmurtia/everyday/20171021-242475/#hcq=58KNGyq

14:31, 25 июля, 2019
Диана Ворончихина
2329
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День оружейника\n#шоу\n#самолет

 

 

 


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