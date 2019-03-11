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В середине недели в Удмуртии ожидаются осадки в виде дождя и снега

16:40, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
16:40, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
304
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#дожди
Фото: @arzik2
304
0

В конце рабочей недели антициклон определит погоду преимущественно без осадков.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник и среду, 12 и 13 марта, в Удмуртии прогнозируются осадки в виде снега и дождя. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Температура воздуха во вторник большую часть суток будет положительной. Со среды начнётся похолодание. Днём в среду 0…-5 °С, в ночь на четверг -7…-12 °С.

Также в ночь на среду с прохождением холодного фронта усилится ветер. Вместе с похолоданием на дорогах Удмуртии ожидается гололедица. В конце рабочей недели антициклон определит погоду преимущественно без осадков.

16:40, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
304
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#дожди

 

 

 


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