В середине недели в Удмуртии ожидаются осадки в виде дождя и снега

В конце рабочей недели антициклон определит погоду преимущественно без осадков.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник и среду, 12 и 13 марта, в Удмуртии прогнозируются осадки в виде снега и дождя. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Температура воздуха во вторник большую часть суток будет положительной. Со среды начнётся похолодание. Днём в среду 0…-5 °С, в ночь на четверг -7…-12 °С.

Также в ночь на среду с прохождением холодного фронта усилится ветер. Вместе с похолоданием на дорогах Удмуртии ожидается гололедица. В конце рабочей недели антициклон определит погоду преимущественно без осадков.