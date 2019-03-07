Ветрено и тепло: какими будут праздничные выходные в Удмуртии

На дорогах прогнозируется гололедица.

Ижевск. Удмуртия. Праздничные выходные в Удмуртии будут ветреными. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Ближайшей ночью похолодает до -8, -13 градусов по Цельсию. В пятницу, 8 марта, столбики термометров поднимутся до -1, -6 градусов, осадков при этом не ожидается.

В субботу и воскресенье днём ожидается плюсовая температура.

«С прохождением фронта в субботу и в ночь на воскресенье ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах прогнозируется гололедица», - отмечают синоптики.

В начале следующей недели теплая и ветреная погода сохранится.