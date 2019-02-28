Сельское хозяйство Удмуртии попытаются продвинуть в медиапространстве

Об этом заявили в профильном министерстве региона.

Ижевск. Удмуртия. Сельское хозяйство Удмуртии будут продвигать в медиапространстве. Об этом заявили в профильном министерстве региона.

Согласно сообщению, размещенному в социальной сети Вконтакте, Минсельхоз запускает конкурс, который должен стимулировать районы республики к активности в медиа.

«Сегодня каждый сельский район республики имеет богатый календарь мероприятий – производственно-хозяйственных в области сельхозпроизводства, культурных, исторических, социальных. Многие из них достойны не только республиканской повестки СМИ, но и федеральной», - считают в ведомстве.

В этом году оценка будет проводиться с 1 марта по 1 октября. Минсельхоз будет оценивать в том числе наличие новостей из районов на собственном официальном сайте.