Сельское хозяйство Удмуртии попытаются продвинуть в медиапространстве

Об этом заявили в профильном министерстве региона.
Ижевск. Удмуртия. Сельское хозяйство Удмуртии будут продвигать в медиапространстве. Об этом заявили в профильном министерстве региона.
Согласно сообщению, размещенному в социальной сети Вконтакте, Минсельхоз запускает конкурс, который должен стимулировать районы республики к активности в медиа.
«Сегодня каждый сельский район республики имеет богатый календарь мероприятий – производственно-хозяйственных в области сельхозпроизводства, культурных, исторических, социальных. Многие из них достойны не только республиканской повестки СМИ, но и федеральной», - считают в ведомстве.
В этом году оценка будет проводиться с 1 марта по 1 октября. Минсельхоз будет оценивать в том числе наличие новостей из районов на собственном официальном сайте.