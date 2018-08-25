Нашествие бабочек-адмиралов отметили в Удмуртии

Владельцев садовых участков просят не волноваться за урожай

Ижевск. Удмуртия. Небывалое количество бабочек-адмиралов отметили в Удмуртии. О нашествии насекомых на территорию республики и ряд других регионов ПФО сообщается на сайте национального парка «Нижняя Кама».

«На удивление, это лето стало удачным для массовой вспышки численности адмирала, которую можно наблюдать повсюду... Массово эти бабочки отмечены и севернее Татарстана: в Удмуртии и даже Кировской области», - говорится в сообщении.

Считается, что эта бабочка на зиму мигрирует в более южные широты, но, возможно, некоторые особи способны перезимовать и у нас. Кормовыми растениями для гусениц этих бабочек являются чертополох и крапива. Обладателей садовых участков просят не волноваться за свой урожай, так как в сады и огороды этих бабочек привлекают лишь упавшие на землю плоды яблонь, груш, слив.