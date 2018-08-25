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Нашествие бабочек-адмиралов отметили в Удмуртии

17:28, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
17:28, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дачный сезон\n#бабочки\n#насекомые
Фото: nkama-park.ru
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Владельцев садовых участков просят не волноваться за урожай

Ижевск. Удмуртия. Небывалое количество бабочек-адмиралов отметили в Удмуртии. О нашествии насекомых на территорию республики и ряд других регионов ПФО сообщается на сайте национального парка «Нижняя Кама».

«На удивление, это лето стало удачным для массовой вспышки численности адмирала, которую можно наблюдать повсюду... Массово эти бабочки отмечены и севернее Татарстана: в Удмуртии и даже Кировской области», - говорится в сообщении.

Считается, что эта бабочка на зиму мигрирует в более южные широты, но, возможно, некоторые особи способны перезимовать и у нас. Кормовыми растениями для гусениц этих бабочек являются чертополох и крапива. Обладателей садовых участков просят не волноваться за свой урожай, так как в сады и огороды этих бабочек привлекают лишь упавшие на землю плоды яблонь, груш, слив.

17:28, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
80
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дачный сезон\n#бабочки\n#насекомые

 

 

 


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