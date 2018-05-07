play
pause
  • $ 63.2 ↓
  • € 75.64 ↓

В День Победы в Удмуртии ожидаются дожди

16:07, 07 мая, 2018
16:07, 07 мая, 2018
629
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
629
0

Температура воздуха поднимется не выше +8, +13 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие дни погода в Удмуртии будет переменчива. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, во вторник, 8 мая, ожидаются небольшие дожди в отдельных районах.

Столбики термометров днём поднимутся до +13, +18 градусов по Цельсию.

«Выше вероятность дождей в ночь на 9 мая и в первую половину дня, а также по северным районам республики. Днем усилится ветер, а температура воздуха поднимется не выше +8, +13 градусов», - предупреждают синоптиков.

В День Победы, 9 мая, небольшие дожди ожидаются в большинстве районов Удмуртии.

В четверг, 10 мая, будет теплее – до +10, +15 градусов, осадков не ожидается.

16:07, 07 мая, 2018
629
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт «картами»

17:57, 02 мая, 2018
15551

В Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей

7690
10:12, 30 апреля, 2018

1 мая: как в Ижевске отметят Праздник весны и труда

7115
16:00, 30 апреля, 2018

Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку

6868
08:55, 03 мая, 2018

Непростое решение: глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку

6818
09:35, 03 мая, 2018

Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону

20:10, 01 мая, 2018
2824

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

2701
09:17

Российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство

2700
20:00, 05 мая, 2018

В честь инаугурации Владимира Путина в России выпустили «царь-телефоны» стоимостью в 1,9 млн рублей

2694
14:45, 05 мая, 2018

СМИ: на Камчатке ушел из жизни владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс

2690
17:30, 30 апреля, 2018

Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

19:04, 04 мая, 2018
2504

Северная и Южная Корея перейдут на единый часовой пояс

2183
11:50, 30 апреля, 2018

В Китае работодатели будут контролировать эмоции своих сотрудников

2099
18:20, 01 мая, 2018

В Сан-Паулу рухнула горящая многоэтажка

2008
16:00, 01 мая, 2018

В США пеликаны едва не сорвали студентам выпускной

1984
12:45, 01 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: обрушение лоджии в Кизнере и глазовский «Прогресс» без плей-офф

Репетиция парада Победы в Ижевске

Удмуртия в минуту: вопрос об отставке Юрия Тюрина и гидравлические испытания

04 мая, 2018