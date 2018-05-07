В День Победы в Удмуртии ожидаются дожди

Температура воздуха поднимется не выше +8, +13 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие дни погода в Удмуртии будет переменчива. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, во вторник, 8 мая, ожидаются небольшие дожди в отдельных районах.

Столбики термометров днём поднимутся до +13, +18 градусов по Цельсию.

«Выше вероятность дождей в ночь на 9 мая и в первую половину дня, а также по северным районам республики. Днем усилится ветер, а температура воздуха поднимется не выше +8, +13 градусов», - предупреждают синоптиков.

В День Победы, 9 мая, небольшие дожди ожидаются в большинстве районов Удмуртии.

В четверг, 10 мая, будет теплее – до +10, +15 градусов, осадков не ожидается.