Дожди вернутся в Удмуртию в воскресенье

В пятницу и субботу осадков в республике не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Ближайшая ночь в восточных и центральных районах Удмуртии будет дождливой. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«4 и 5 мая ожидается погода преимущественно без осадков», - отмечают синоптики.

В пятницу, 4 мая, в республике похолодает, днем столбики термометров не поднимутся выше +8, +13 градусов по Цельсию. В ночь на пятницу ожидается слабый минус. Днем в субботу, 5 мая, ожидается до +10, +15 градусов.

«С 6 на 7 мая с выходом частного скандинавского циклона пройдут дожди <…>. 6 мая будет ветрено», - говорится в прогнозе.